Sofía Calzetti lanzó su nueva colección: inspirada en mujeres históricas y acompañada de Cami Homs, Valu Cervantes y Morena Beltrán

Sofía Calzetti presentó una nueva propuesta de su marca en un encuentro realizado en Casa Palanti, donde reunió a figuras conocidas; entre ellas estuvieron Cami Homs, Valu Cervantes y Morena Beltrán. La actividad sirvió como marco para dar a conocer una colección construida con inspiración en mujeres históricas, desarrollada como eje conceptual de la temporada primavera-verano. En una mañana que combinó presentación de diseño y encuentros, dando lugar a esta etapa de la firma y a la idea que llevó su desarrollo.

Sofía Calzetti presentó una nueva colección bajo una temática histórica

Sofía Calzetti encabezó un evento que convocó a personalidades como Cami Homs, Valu Cervantes y Morena Beltrán para presentar una nueva etapa de ZETTIA. Durante la jornada se dieron a conocer los detalles de una colección inspirada en una serie de historias y referentes que forman parte de la identidad conceptual elegida para esta propuesta de moda. El encuentro puso el foco en el concepto detrás de la temporada y en el proceso creativo que acompañó su lanzamiento.

Sofía Calzetti junto a sus invitadas en el lanzamiento de “Primera”

La empresaria y creadora de ZETTIA dio a conocer “Primera”, la colección primavera-verano de su marca, en un encuentro que reunió a personalidades del espectáculo y el periodismo. La iniciativa tomó como punto de partida la trayectoria de mujeres que lograron abrirse camino en distintas disciplinas deportivas y se transformaron en referentes para generaciones posteriores. Una propuesta que logró generar gran expectativa entre todos sus seguidores.

El evento de presentación de la firma de Sofía Calzetti se realizó en Casa Palanti, donde disfrutaron del encuentro. Durante una mañana de actividades, las asistentes pudieron conocer de cerca los conceptos que guiaron el desarrollo de la nueva colección. El encuentro estuvo acompañado por un desayuno y diferentes espacios de intercambio que permitieron profundizar en la idea que la inspiró.

Sofía Calzetti, Cande Ruggeri y Valu Cervantes en el lanzamiento de “Primera”

Entre las asistentes estuvieron Cami Homs, Valu Cervantes, Morena Beltrán, Cande Ruggeri, Sofía Jujuy Jiménez, Priscila Crivocapich, Sabrina Garciarena y Gabi Sari, entre otras figuras. Todas participaron de una jornada donde la moda fue el eje central y donde también se puso el foco en las historias que sirvieron de inspiración para construir la identidad de esta nueva temporada de ZETTIA.

El concepto detrás de la nueva colección de Sofía Calzetti, inspirada en mujeres históricas

Durante la presentación, Sofía Calzetti compartió detalles sobre el proceso creativo que dio origen a “Primera”. La diseñadora explicó que la colección surgió a partir del interés por destacar historias de mujeres que marcaron precedentes dentro del deporte nacional. En ese sentido, la propuesta buscó recuperar el valor simbólico de quienes enfrentaron desafíos y contribuyeron al crecimiento de distintas actividades deportivas a lo largo del tiempo.

Sofía Calzetti y Sabrina Garciarena en el lanzamiento de “Primera”

Más allá de las prendas, la mañana se desarrolló como un encuentro entre mujeres vinculadas a diferentes ámbitos profesionales. Las invitadas recorrieron la colección y compartieron distintos momentos en un ambiente distendido. La propuesta incluyó conversaciones sobre moda, tendencias y experiencias personales, generando un espacio de intercambio alrededor de la identidad que buscó transmitir la marca en esta nueva temporada.

Con el lanzamiento, Sofía Calzetti sumó un nuevo capítulo al desarrollo de ZETTIA a través de una colección construida sobre referencias históricas y relatos de mujeres que dejaron su huella en el deporte argentino. La presentación en Casa Palanti reunió a figuras como Cami Homs, Valu Cervantes y Morena Beltrán en una jornada donde el diseño se combinó con una temática que buscó poner en valor historias de pioneras desde una mirada vinculada al universo de la moda.

Sofía Calzetti, Sofía "Jujuy" Jimenez y Morena Beltrán en el lanzamiento de “Primera”

Sofía Calzetti presentó una nueva propuesta para su marca a través de una iniciativa que tomó como referencia historias vinculadas al deporte y a mujeres que ocuparon un lugar significativo en distintos ámbitos. Acompañada por figuras como Cami Homs, Valu Cervantes y Morena Beltrán, dio a conocer una temporada construida sobre un concepto específico que atravesó tanto el proceso creativo como la presentación realizada en Casa Palanti.

VDV