De Cami Homs y Sofía Jujuy a Valu Cervantes y Gabriela Sari: todas las influencers que acompañaron a Sofía Calzetti en su nueva colección

Sofía Calzetti presentó una nueva propuesta de su firma en un especial encuentro que reunió a reconocidas figuras y tuvo a la moda como una de las grandes protagonistas. Desde Cami Homs y Sofía Jujuy hasta Valu Cervantes y Gabriela Sari integraron la lista de invitados.

Sofía Calzetti presentó Primera, la nueva colección de su firma de indumentaria

Sofía Calzetti presentó Primera, la nueva colección de su firma de indumentaria, en un encuentro que reunió a influencers, actrices y modelos. La empresaria fue la anfitriona de un especial desayuno al que asistieron algunas de las figuras que acompañaron el lanzamiento y compartieron en sus redes sociales distintos detalles de la propuesta.

Entre las invitadas estuvieron Cami Homs, Sofía Jujuy, Valu Cervantes y Gabriela Sari, quienes mostraron parte de la experiencia a través de sus cuentas de Instagram. Las imágenes permitieron conocer la ambientación elegida para la ocasión, los looks del lanzamiento y algunos de los detalles que hicieron del encuentro una presentación cuidada hasta el último detalle.

Sofía Calzetti presentó Primera, la nueva colección de su firma de indumentaria

La propuesta se presenta bajo el nombre Primera y tiene como eje una paleta cromática que recorre diferentes tonalidades. El rosa viejo funciona como punto de partida y se combina con colores más intensos, como el morado y el tono vino, creando una marcada presencia visual.

Desde el sitio web de la firma explican el concepto detrás de esta nueva colección a partir de una idea vinculada con el comienzo, la identidad y la decisión de ocupar un lugar protagónico. “Ser primera no significa llegar antes. Significa animarse a empezar. Empezar a elegirnos, a reconocer nuestra historia y romper con nuestras propias barreras, a convertirnos en protagonistas de nuestro presente”, expresa la marca al presentar los nuevos diseños deportivos que buscan acompañar cada momento del día desde la comodidad y el estilo sofisticado.

Sofía Calzetti presentó Primera, la nueva colección de su firma de indumentaria

Tal como mostraron las invitadas en sus redes sociales, la presentación tuvo formato de desayuno y estuvo acompañada por una ambientación especialmente pensada para la ocasión. El espacio elegido estuvo intervenido con flores y diferentes elementos decorativos en los tonos que forman parte de la paleta de Primera.

Sofía Calzetti, como anfitriona, estuvo al frente del evento y recibió a las distintas figuras que se acercaron para conocer de primera mano lo nuevo de su firma. Entre las asistentes estuvieron Cami Homs, Sofía Jujuy, Valu Cervantes y Gabriela Sari. Cada una compartió diferentes momentos del desayuno y permitió ver cómo se vivió el lanzamiento desde adentro.

Los looks de Sofía Jujuy, Gabriela Sari y Cande Ruggeri en el evento de Sofía Calzetti

Sofía Jujuy apostó por un look en color marfil que incluyó un top con escote en V, calza capri y campera oversize. Al igual que Sofía Calzetti, la modelo incorporó sandalias con taco de color dorado. Gabriela Sari, por su parte, eligió un mini vestido en tono negro que se destacó por su falda con volados. Para marcar la cintura, sumó un cinturón de cuero marrón y también un abrigo gris.

Sofía Jujuy y Sofía Calzetti

Otras de las invitadas al lanzamiento fueron Sabrina Garciarena y Cande Ruggeri. Esta último posó con la pareja del Kun Agüero y dejó ver su look. La influencer lució un conjunto de short y campera estilo urbano en color morado. Fiel a su estética fashionista, le agregó gafas oscuras de forma ovalada.

Gabriela Sari y Sofía Calzetti

Cande Ruggeri y Sofía Calzetti

Sin dudas, las redes sociales se convirtieron así en una extensión del evento y permitieron conocer desde la ambientación floral hasta los detalles de la mesa y los estilismos que formaron parte de la jornada. De esta manera, las influencers que acompañaron a Sofía Calzetti en su nueva colección fueron Cami Homs, Sofía Jujuy, Valu Cervantes y Gabriela Sari. Además, Cande Ruggeri y Sabrina Garciarena asistieron a la presentación con looks de la marca.