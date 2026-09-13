Sofía Calzetti y el Kun Agüero mostraron lo grande que está su hija Olivia de 2 años: "Muñeca soñada"

Este domingo 13 de septiembre fue una fecha muy especial para Sofía Calzetti y Sergio “Kun” Agüero, ya que su hija Olivia celebró su segundo cumpleaños. A través de las redes sociales de la empresaria, se pudieron conocer algunos detalles de la íntima celebración que organizó junto a su pareja, además de un emotivo recorrido en imágenes por la vida de la pequeña, desde su nacimiento hasta la actualidad. Como era de esperarse, cada una de estas postales estuvieron acompañadas por dulces mensajes de amor.

Olivia, la hija de Sofía Calzetti y el Kun Agüero cumplió 2 años | Instagram

El tierno álbum de fotos de Olivia, la hija de Sofía Calzatti y el Kun Agüero

Al comienzo de esta jornada, la cuenta de Instagram de Sofía Calzetti se llenó de fotografías de su hija Olivia, quien este 13 de septiembre celebra su segundo cumpleaños. En primer lugar, la diseñadora compartió un tierno recorrido en imágenes por la vida de la pequeña, desde sus primeros días hasta la actualidad. Junto a cada postal, dejó emotivas palabras que reflejaron el profundo amor que siente por su hija y la felicidad que le genera acompañarla en cada etapa de su crecimiento.

Olivia junto a su mamá, Sofía Calzetti | Instagram

Entre las primeras postales que compartió, eligió algunas de los momentos más significativos de la vida de Olivia. “Feliz cumpleaños hijita soñada, te amo infinito”, escribió junto a una imagen de la pequeña en el rincón de juegos de su casa. También recordó sus primeros días de vida con una foto de recién nacida en brazos de su papá acompañada por el mensaje “2 años”. En otra de las imágenes, esta vez ella con su beba a upa, expresó: “Del amor de mi vida”, mientras que en la siguiente postal de la niña riendo la definió como su “muñeca soñada”.

Olivia, la hija de Sofía Calzetti y el Kun Agüero | Instagram

El recorrido continuó con distintas escenas que reflejan el vínculo entre madre e hija y los momentos que fueron compartiendo durante este tiempo. “Te amo”, señaló junto a una toma en la que aparece besando a la beba, mientras que, en otra postal, tomada en el patio de un restaurante, le dedicó una promesa: “Sigamos por siempre recorriendo el mundo juntas”. También recuperó una imagen de los primeros pasos de Olivia, a quien acompañó de la mano mientras comenzaba a caminar: “Siempre de tu mano”, expresó.

Olivia en diversos momentos de su infancia | Instagram

Para cerrar este emotivo recorrido, Sofía eligió algunas de las frases más cariñosas que le dedicó a su hija a lo largo de la publicación. “Abracémonos toda la vida”, “Reina absoluta” y “Alegría de mi vida” fueron algunos de los mensajes. Finalmente, volvió a manifestar todo su amor por la cumpleañera con una contundente declaración: “Te amo infinitamente”.

Olivia, la hija de Sofía Calzetti y el Kun Agüero viendo decoración de su cumpleaños | Instagram

Así fue el cumpleaños de Olivia, la hija de Sofía Calzetti y el Kun Agüero

Durante las horas de la tarde, Sofía Calzetti publicó un álbum de fotos en el que mostró algunos de los momentos más especiales del festejo por los dos años de Olivia. La selección de imágenes incluyó el tradicional momento de la torta, además de distintas postales familiares en las que posaron Sofía, el Kun Agüero y la pequeña cumpleañera. También se destacó la presencia de Benjamín Agüero, el hermano mayor de Olivia, quien se mostró sonriente mientras sostenía a la niña en brazos.

Olivia junto a sus padres Kun Agüero y Sofía Calzetti, y su hermano Benjamín | Instagram

En otras de las instantáneas, se la pudo ver a Olivia disfrutando de cada detalle de la celebración y de la decoración que sus papás prepararon especialmente para ella. La ambientación tuvo como protagonistas a los animalitos del zoo, con una paleta de colores en tonos blancos, beige y rosa pastel, además de arcos de globos que completaron el escenario. El festejo también contó con un pequeño pelotero cuadrado, cubos con letras, diferentes formas geométricas y miniautos de carrera, propuestas con las que la niña se divirtió durante toda la jornada.

Olivia, la hija de Sofía Calzetti y del Kun Agüero jugando en su cumpleaños | Instagram

Para finalizar, como broche de oro, nuevamente Sofía Calzetti volvió a volcar todo el amor que siente por Olivia en esta etapa de su maternidad. “¡¡Hijita mía, feliz cumpleaños!! Vivo perdidamente enamorada de vos y profundamente orgullosa de la personita que sos. Me emociona y me genera ansiedad pensar en todo lo que nos queda por vivir juntas”, escribió la pareja del Kun Agüero. Acto seguido, concluyó: “Deseo que seas inmensamente feliz. Que elijas tu propio camino sabiendo que voy a estar siempre en primera fila acompañándote y apoyándote en cada decisión. Mi mayor deseo es ser siempre lo mejor que pueda para vos”.