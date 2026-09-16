Así fue el cumpleaños de Olivia, la hija del Kun Agüero y Sofía Calzetti: arcos de globos, auto de F1 y complicidad con su hermano, Benjamín

El 13 de septiembre de 2024, un poco antes de que su primera hija llegara a su vida, Sofía Calzetti, la mujer de Sergio Kun Agüero, escribió en sus redes: “Voy a empezar a vivir lo que soñé toda mi vida: ser mamá”. Con la llegada de Olivia empezó a cumplir su sueño.

Así fue el cumpleaños de Olivia, la hija del Kun Agúero y Sofía Calzetti

Este domingo, Olivia Agüero cumplió dos años y sus padres le organizaron una fiesta íntima en su casa. Un festejo que quedó registrado en las redes del Kun Agüero y Sofía Calzetti, que no dejaron de compartir imágenes de lo vivido.

El Kún Agüero y Sofía Calzetti con su hija, Olivia.

El lugar estuvo ambientado con la temática “Zoo” y los arcos de globos, al igual que los delicados animalitos que decoraron la torta, eran tono pastel. “Oli”, como le dicen sus íntimos, fue la gran protagonista de la fiesta y no paró de jugar en el pelotero, con las letras y los cubos preparados especialmente para ella. La gran atracción fue un autito de carrera que ella se encargó de conducir para deleite de sus papás.

“¡Pequeña mía, feliz cumpleaños!! Vivo perdidamente enamorada de vos y profundamente orgullosa de la personita que sos. Me emociona y me genera ansiedad pensar en todo lo que nos queda por vivir juntas. Deseo que seas inmensamente feliz. Que elijas tu propio camino sabiendo que voy a estar siempre en primera fila acompañándote y apoyándote en cada decisión. Mi mayor deseo es ser siempre lo mejor que pueda para vos”, escribió la orgullosa mamá. Mientras el famoso papá expresó: “Dos añitos ya”.

Olivia en su auto de carrera que homenaje a los F1 antigüos.

Uno de los invitados de lujo fue Benjamín Agüero. El hijo mayor del Kun y de Yanina Maradona, no solo compartió el festejo, sino que también llenó de regalos y mimos a su hermanita.

Benjamín Agüero con su hermanita.

De esta manera, Olivia Agúero, la hija del Kun Agúero y Sofía Calzetti vivió un domingo repleto de cariño, amor y regalos. Una celebración que, seguramente, todos recordarán durante mucho tiempo.