Sergio "Kun" Agüero y Sofía Calzetti, se reconciliaron hace un mes luego de tener diferencias en la pareja que los llevó a tomarse un tiempo. La influencer, habló y reveló que la hizo volver apostar a la relación que tiene con el exfutbolista.

Si bien se había especulado que hubo un episodio de infidelidad que involucraba al Kun Agüero, Sofía Clazetti decidió apostar nuevamente a la pareja. En "Socios del Espectáculo", la influencer habló sobre el exjugador y cómo se encuentran actualmente.

Sofia Calzetti sobre su reconciliación con el Kun Agüero

La novia del exjugador de fútbol habló con el cronista de "Socios del Espectáculo" sobre su reconciliación. “Estamos bien, contentos, yendo de a poco, hablando. A veces surgen problemas y lo bueno es poder afrontarlos. Yo creo que en la vida todo es para mejor. La vida va para adelante. Si pasaron algunas cosas fueron por algo”.

Acto seguido, el cronista le preguntó su hubo o no una infidelidad de el Kun Agüero hacía ella y si ese había sido motivo de pelea: "No, no. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con problemas de pareja, discusiones que uno puede tener. Pero nada que ver con terceros, ni nada grave”.

Sofía Calzetti y el Kun Agüero

Antes de finalizar, Sofía Calzetti habló sobre el giro que tuvo el Kun Agüero tanto en la pareja como con ella: "Él cambió un montón. Siempre está dispuesto a mejorar, a cambiar. Los dos estamos dispuestos a evolucionar juntos. Eso es lo importante”, cerro.

