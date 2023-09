Sergio "Kun" Agüero y Sofía Calzetti se vieron envueltos en un escandaloso incidente con una fan mientras disfrutaban de un día de compras en un conocido shopping de Montevideo, Uruguay.

Según relatos de testigos presenciales, el periodista de Mitre Live, Martín Lema, se encontraba en el lugar con la intención de obtener información sobre la situación actual de la pareja cuando se produjo el incidente. La confrontación tuvo lugar cuando una joven fanática se acercó al Kun Agüero y le pidió una foto. Sin embargo, la respuesta del deportista sorprendió a todos.

"Me acaban de echar del shopping porque quise ir a uno de los locales en los que estuvo el Kun por algo que me llegó. Parece que una chica que atendía le pidió una foto y él no quiso saber nada", informó el periodista.

De acuerdo con el testimonio de la fan uruguaya involucrada, Agüero habría rechazado amablemente la solicitud, explicando que se encontraba disfrutando de un paseo con su pareja, Sofía Calzetti. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando la joven afirmó que el futbolista se mostró visiblemente molesto.

"Lo que me dijo la chica es que el Kun no estaba muy contento y le dijo ´no me jodas, vengo a pasear con mi mujer´. No se quiso sacar foto con nadie. Yo quería hablar con la gente del lugar, pero ingresó un gerente y me sacó, me dijo que no podía hacer ninguna pregunta al personal", relató Lema.

Cómo sigue el romance entre el Kun Agüero y Sofía Calzetti

En cuanto al estado actual de la relación entre el futbolista y Sofía Calzetti, Lema aportó algunos detalles que sugieren que las cosas podrían no estar tan bien como se esperaba.

"Lo que pude averiguar fue que el Kun le tiraba la mano y ella nada. Era como que no estaban tan juntos. Ella iba a una góndola y él a otra. Me contaron que se veía mal la relación. Ellos supuestamente vienen a reconciliarse y estaban incómodos uno con el otro, quizás estaban en un mal día", reveló el periodista.

