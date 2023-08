Sofía Calzetti se encuentra retomando su vida poco a poco, tras ponerle un punto final o ¿suspensivo? a su relación con el Kun Agüero. El día de ayer lunes festejó su cumpleaños en compañía con sus amigas y se la vio muy feliz, además de que en sus historias de Instagram adelantó el proyecto que viene preparando para su marca de ropa deportiva.

El día de ayer, la modelo fue arribada por el notero de Socios del Espectáculo en la vía pública y habló sobre cómo se encuentra tras la ruptura con el exfutbolista, aunque se mostró muy cuidadosa de su privacidad.

Sofía Calzetti y el Kun

Qué dijo Sofía Calzetti sobre su ruptura con el Kun Agüero

Justo al salir de la peluquería, Santiago Rivas Roy le insistió a Sofía para que hablé con él y finalmente logró su cometido: ‘’Estoy muy bien, perdón, no me gusta hablar. No hablé en mi vida”, expresó un tanto reacia a responder.

Luego el cronista, indagó en cómo festejaría su cumpleaños: ''Estoy tranquila, hago una cena con mis amigas de toda la vida. Es lunes”, y continuó sobre cómo está viviendo la separación con el streamer: ‘’Me contienen mi familia y mis amigas, igual estamos bien, está todo bien”, manifestó.

Antes de concluir, Sofía Calzetti dejó en claro que no iría a un lugar bailable con sus amistades ya que era lunes. Luego hizo hincapié en el Kun Agüero y su relación: ''No sé si estamos juntos, pero estamos bien”, para cerrar halagó a su ¿exnovio?: “Es lo máximo Sergio, ustedes lo conocen”.

