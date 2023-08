Kun Agüero anunció su separación de Sofía Calzetti mediante un tweet que sorprendió a todo el mundo: ‘’Estoy más solo que nunca’’, escribió. Sin embargo, días después, en Socios del Espectáculo rompió el silencio para contar cómo se encuentra su ahora exnovia y si existe la posibilidad de una reconciliación.

“Lo real es que hoy estamos solos. Quizás se termine en serio o quizás no, pero las puertas para volver están”, expresó, dejando en claro que existe una luz de esperanza para que vuelvan a esta juntos.

El Kun y Sofía Calzetti

Sobre esta misma línea, Juan Etchegoyen reveló que el fuerte detonante en la ruptura del Kun y Sofía, fue a causa de los celos del exfutbolista. Ahora con la compañía de Pochi de Gossipeame, el periodista brindó más detalles.

"El Kun te escribió y podríamos poner en el graph que está enfrentado a Pochi", comenzó diciendo el periodista de Mitre Live, invitando a Pochi que cuente lo que sucedió con el exjugador: "Yo puse una storie de él en un boliche en Alemania, lo invitó el dueño a ese boliche y después me pasaron una foto de una mesa con unas chicas bailando, moviendo la cola y el chico que llevó al Kun estaba en esa mesa’’, explicó.

El motivo por el que se enojo el Kun Aguero con Pochi de Gossipeame

‘’Quizás él no las conocía a esas chicas y me escribió indignado, se ve que le llegó mal la información", expresó Marcia, en referencia al posteo que hizo en redes y luego contó lo que le dijo al Kun: : "Yo le dije que no había dicho nada grave, nunca dije que a esas chicas él las conocía, solo dije que él estaba parando en esa mesa, hay que tener cuidado porque el Kun está bastante susceptible y lo amé porque me dijo que lo iba a aclarar en el stream, me cae bárbaro el Kun pero me escribió furioso".

Finalmente, Pochi de Gossipeame dijo: "Le dije que se lo tome con calma, me escribió un mensaje larguísimo y yo no entiendo por qué tienen esas broncas de la nada, alguien le fue con el chisme mal, el mensaje que me mandó fue larguísimo", cerró sobre el enojo del Kun Agüero, en medio de su separación con Sofía Calzetti.

D.M