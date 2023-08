Sofía Calzetti este lunes festejó su cumpleaños y se mostró muy feliz, acompañada por sus amigas y familias, pero alejada del Kun Agüero. Cabe recordar que, hace apenas una semana trascendió la noticia de que ambos decidieron separarse y el exfutbolista lo confirmó mediante Twitter y varios medios, aunque dejó entrever que la puerta está abierta para una posible reconciliación.

Sin embargo, la modelo se encuentra retomando poco a poco su vida, pese que aún se sigue con Kun en Instagram como ex buena onda. Mediante sus historias, ella publicó una fotografía de los próximos proyectos que tiene en marcha con su marca de ropa deportiva.

Sofía Calzetti junto a sus amigas

En las siguientes imágenes, se pueden apreciar dedicatorias de las amigas de Sofía, felicitándola por una nueva vuelta al sol y lo mucho que la quieren. Horas más fue la hora del festejo, en donde la rubia sopló las velas y posó frente a la cámara con su entorno más íntimo.

Sofía Calzetti soplando las velas

En cuanto al look que eligió Calzetti, optó por un total black de pies a cabeza. Botas de cuero de caña media y en punta, short de cuero y con detalles de tachas sobre el borde del dobladillo, en la parte superior, una remera de escote cuadrado y mangas princesa. Finalmente, lució su melena rubia con muchas ondas y makeup con mucho glow, destellos rosados y labios nude.

Sofia Calzetti rompió el silencio sobre su ruptura con el Kun

Mientras salía de un estacionamiento el día de ayer, la modelo fue arriba por el notero de Socios del Espectáculo y le preguntó cómo se encontraba: ''Estoy muy bien, perdón, no me gusta hablar. No hablé en mi vida”, expresó.

Casi al final de la nota, el cronista volvió a insistir e indagó cómo festejaría su cumpleaños: “Estoy tranquila, hago una cena con mis amigas de toda la vida. Es lunes'', luego contó cómo se encuentra: ''Me contienen mi familia y mis amigas, igual estamos bien, está todo bien”, reveló Sofía Calzetti sobre su exrelación con el Kun Agüero

D.M