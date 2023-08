El Kun Agüero y Sofía Calzetti confirmaron su separación hace algunos días, luego de varios meses de un intenso rumor que aseguraba que la pareja estaba atravesando una dura crisis amorosa. A pesar de que el futbolista confirmó la información de la separación, todavía ninguna de las dos partes han hablado acerca de los motivos. Por eso, Juan Etchegoyen de Mitre Live reveló todo lo que sabe.

Con respecto a desde cuándo están separados el Kun Agüero y Sofía Calzetti, Juan Etchegoyen comenzó diciendo: "A mí me cuentan que la ruptura es de hace varias semanas y que habría terminado todo bastante mal". Además de esto, el periodista agregó que la decisión no la habría tomado el futbolista, sino que fue la joven la que decidió terminar con el vínculo. "La decisión de separarse la tomó ella. Había rumores que indicaban que el Kun Agüero había tomado la decisión pero a mí me dicen que no".

El Kun Agüero reveló que se separó

Rápidamente, Juan Etchegoyen se metió de lleno en los motivos que llevaron a Sofía Calzetti a separarse definitivamente del Kun Agüero. "El motivo es un tanto escandaloso, porque a mí lo que me dicen es que ella decide separarse del Kun Agüero porque se cansó de no ser la prioridad. Al parecer, el Kun hace de las suyas... No lo digo por una infidelidad, sino que se refiere al día a día", expresó el periodista.

Luego de plantear el motivo, se puso a explicar qué actitudes son las que no le gustaban a Sofía Calzetti del Kun Agüero, y habló de cierto egoísmo. "Sofía, al parecer, le planteaba cosas que al Kun no le importaban y ella habría sentido, en el último tiempo, mucho egoísmo por parte de él. Esto se resume a una acción. '¿Qué te parece si hacemos esto en tal fecha?' y al Kun le daba lo mismo. No prestaba atención y terminaba haciendo otra cosa", reveló el conductor de Mitre Live sobre esta separación.

Kun Agüero y Sofía Calzetti

También, Juan Etchegoyen explicó que, otro motivo que habría llevado a Sofía Calzetti a separarse del Kun Agüero es que no había momentos de pareja. "Momentos de pareja un tanto esporádicos. No a lo sexual, sino que me refiero a otras cosas... a compartir, a charlar. Ella se sentía bastante sola, a pesar de tener una pareja", dijo.

Sin embargo, parece que esto no es todo, sino que además, los celos del Kun Agüero habrían hartado a Sofía Calzetti, ya que en el último tiempo habría empeorado: "El Kun en el último tiempo, estaba más celoso de lo normal. No fue una escena de celos, sino que fueron varias. Planteos por cualquier cosa. Eso era lo que ella sufría aparentemente".

"A mí me dicen que Sofía no quiere saber nada, absolutamente, con volver. La ruptura, por el momento, es definitiva. Me dicen que es muy complicado que se revierta. El Kun le pidió, la semana pasada, arreglar las cosas a Sofía y prometió un cambio de actitud con ella, aunque hasta ahora no dio el brazo a torcer", cerró Juan Etchegoyen sobre la separación del Kun Agüero y Sofía Calzetti.

NL.