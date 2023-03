Sofía Fernández, modelo y bailarina, es conocida por haber sido azafata de Guido Kaczka y pareja de Fede Hoppe. Además, Ángel De Brito mostró hace cuatro años unas fotos donde se la vio junto a Nico Occhiato y aseguró que estaban en una relación.

Lo cierto es que ahora, la influencer está en pareja con el empresario Nicolás González y anunció su embarazo a través de un tierno posteo en sus redes sociales.

"Llegó el momento que más soñé anhele y espere toda mi vida !!!! Con el mejor compañero. Viene Olivia en camino !!!!", comenzó escribiendo Sofía Fernández. Y agregó: "No puedo más de felicidad y emoción, sentirme tan bendecida de poder estar creando una vida dentro mío y todo es más hermoso de lo que alguna vez planeé".

Sofía Fernández con su pareja.

Por último, la ex de Fede Hoppe señaló: "Es tan fuerte y grande lo que me pasa que no hay palabras que lo explique. MINI SOFI EN CAMINOOOO". Además, la bailarina compartió una foto suya mostrando la panza.

Sofía Fernández, exazafata de Guido Kaczka, está embarazada.

Cuando Sofía Fernández fue descubierta con Nico Occhiato

En agosto de 2019, Sofía Fernández fue descubierta con Nico Occhiato en la noche porteña. “La conquista de Nico Occhiato de esta semana, una ex azafata de Guido, una ex de Fede Hoppe”, escribió Ángel de Brito en su cuenta de Twitter donde compartió las imágenes de los jóvenes.

Sofía Fernández es modelo y participó de Otra noche familiar como azafata de Guido Kaczka. También se la vinculó con Fede Hoppe, después de que terminó su relación con Laurita Fernández, hace ya varios años.