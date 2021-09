Sofía \"Jujuy\" Jiménez fue acosada por un desconocido: \"Estoy asustada\"

Sofía "Jujuy" Jiménez contó en sus redes sociales el aberrante episodio que vivió en las últimas horas mientras realizaba una producción en un reconocido hotel de Buenos Aires. La modeló detalló cómo un hombre la acosa diariamente.

"Esto lo voy a dejar asentado porque la situación me asusta, me da paranoia, me da miedo", comenzó diciendo Sofía "Jujuy" Jiménez. "Ya es la segunda vez que este tipo me acosa, se me aparece donde estoy y va y me busca. Lo hizo la primera vez en un restaurante, denuncié y nunca nadie se enteró porque dije 'lo voy a dejar correr'", contó.

Cerca del final, la modelo explicó: "Es la segunda vez y no quiero que vuelva a pasar. Entonces, estoy emitiendo una segunda denuncia para habilitar una causa penal”, señaló. Y cerró: “Estoy asustada, cag*** en las patas".

Para dejar en claro la situación, Sofía Jujuy Jiménez expuso los mensajes del hombre. "Mientras yo sigo en la comisaría emitiendo la segunda denuncia, él sigue escribiendo y hablando solo", escribió la jujeña.

"¿Salís? Me alojo en el hotel si te vas a quedar ahí. ¿Por qué no te quedaste a hablar?", se leía en el mensaje que compartió la modelo. A lo que luego, sin obtener respuesta siguió: "Cada vez que te veo me enamoro más de vos Sofía. Es raro que no sepas que estaba en el hotel porque hacia como 15 minutos que estaba adentro. No me quiero ir. Decime que querés que haga".

"Si no querés que te moleste nunca más decilo y me voy. Te juro que no vuelvo a ver tus historias", le dijo el hombre.