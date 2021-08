Sofía Jujuy Jiménez sufrió un violento robo en la calle

Sofía Jujuy Jiménez está en el centro de la tormenta. Para el baile del caño en "La Academia" se fracturó la costilla y debió buscar un reemplazo; y ahora, sufrió un violento robo cerca de su casa donde le sacaron el celular.

"Me lo sacaron de la mano, se me tiraron encima. Me da una bronca y una impotencia", dijo la modelo desde la Comisaría donde fue a denunciar el hurto.

Tras el robo, Jujuy bloqueó el chip y utilizó el celular de su madre para llevar tranquilidad a sus seguidores y avisarles a las marcas con las que estaban hablando en el momento del robo.

La modelo estuvo acompañada todo el tiempo por su madre que está de visita en la Ciudad y fue la mayor contención para Jujuy que enfrenta las críticas de sus compañeros por las versiones de su viaje a su provincia natal tras la lesión, lo que fue desmentido por ella misma en redes y al acercarse a la pista de "La Academia" para acompañar a su reemplazo.

El polémico reemplazo de Sofía Jujuy Jiménez en "La Academia"

Sofía Jujuy Jiménez se fracturó la costilla a principios de julio y, por varios ritmos, debió guardar reposo absoluto. En medio de la ira de los participantes por los reemplazos injustificados en el baile del caño, la modelo se enfrentó a críticas cuando Mariela "La Chipi" tomó su lugar en uno de los ritmos más polémicos.

"Ya estoy autorizada por el médico a bailar, por ejemplo, la cumbia que ya la tenemos lista. En realidad, la empezamos anoche y hoy (martes) la terminamos. Ahora habrá que repasarla. Pero el caño es otra cuestión. Recién me trepé, quiero hacerlo, pero si el médico dice que no, es no", dijo Jujuy sobre su futuro en el certamen y, además, reveló que entiende el enojo de sus compañeros ante la situación de los reemplazos pero que, en su caso, es por orden médica.

