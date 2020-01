¡Del Potro feliz!: Sofía Jujuy Jiménez usa disfraces en la intimidad

Sofía Jujuy Jiménez confesó en el programa "Divina Comida" que todavía tiene guardado un disfraz hot que usó con un ex novio.

El tema de conversación de la cena fue "¿qué hicieron con los regalos de sus ex novios? ¿Los tiraron, los guardaron? ¿No tiene miedo del reproche de sus actuales parejas si los encuentra?" Poroto Cubero reconoció que sus fans nunca le regalaron ropa interior, pero que sí ha tenido que firmar "muchos corpiños" . Y Sofía contestó: "En Jujuy tengo dos cajas, porque allá tuve dos novios muy importantes, con cosas de cada uno. Guardaba hasta el papel de huevo de pascua que me regalaban, porque fueron especial en ese momento".

Pero, Sofi fue más allá, y confesó: "en una de esas cajas tengo guardado un disfraz que usé la primera vez que estuve con mi novio de ese momento. Tampoco es tan grave. Nunca nadie se disfrazó teniendo relaciones?"

Mientras Sofi se ponía colorada, los comensales intentaron averiguar cuál era el disfraz. "De mucamita, enfermera, policía, secretaria, de gatúbela, Pocahontas", tiraron entre Cubero y Vicky Xipolitakis "Era de guerrillera, tipo 'Ramba' (en referencia a una versión femenina de Rambo)", develó el misterio la modelo, y dio a entender que se trataba de una versión hot de un uniforme.

Todos se sorprendieron con la confesión de Sofi . Y Vicky afirmó: "Me da guerrera Jujuy, me gustó su disfraz. Yo también en algún momento me disfracé. ¿De qué? Ya me olvidé"

¿Sofi sacará este disfraz de la caja para usarlo con Juan Martin del Potro, su actual pareja?