Sofía Jujuy Jiménez se mostró desconsolada: "No me importa salir llorando"

Sofía Jujuy Jiménez se mostró vulnerable al ver "Me, before you", una película protagonizada por Emilia Clarke y Sam Claflin. La modelo, compartió con sus seguidores el llanto desconsolado que le ocasionó la pelicula y contó una infidencia que reveló su personalidad.

"No entienden la película que acabo de ver, directo al corazón y no me importa salir llorando", comenzó en las stories de Instagram que compartió hoy a la madrugada. "Ay no, les juro. Y de repente con chacarera de fondo", comentó con risa y llanto a la vez. Por último, cerró: "Listo lo que me pegan los domingos. Amo emocionarme con las películas y llorar tipo sacada. En los cines era muy difícil y me tenía que controlar, dios".

La reconocida Jujeña, en los últimos días, aseguró que está evaluando la idea de irse del país: Estoy disfrutando mucho estar sola, me estoy conociendo, tengo mucha introspección. Me permitió el autoconocimiento, autoreafirmación. Estoy pensando en irme a vivir afuera y probar, Miami y Madrid son grandes alternativas, estoy averiguando un montón. Mi hermana trabaja con una firma con Estados Unidos y trabaja con el tema de las visas, hay que animarse a hacer algo distinto, nada me ata a Buenos Aires, hago modelaje, acciones en redes sociales"