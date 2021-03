Sofía Sarkany: las fotos inéditas que compartió la China Suárez

La China Suárez era una de las amigas íntimas de Sofía Sarkany, quien falleció el lunes tras luchar contra el cáncer de útero.

La pareja de Benjamín Vicuña no dudó en demostrar su dolor por la pérdida de su compañera y compartió imágenes inéditas de la hija de Ricky Sarkany cuando compartieron fiestas y viajes.

"Ángel", escribió la actriz en uno de sus post donde mostró a Sofía en diferentes circunstancias. Luego, otra postal desconocida. "Esa no eran nuestras caipis. Ratón eterno", expresó.

Horas antes, la China Suárez dedicó un conmovedor mensaje a la diseñadora de 31 años, quien fue mamá mediante vientre de alquiler cinco días antes de su deceso.

"Sofia, Ratón, amiga, compañera, ángel, madre, hermana, hija, nieta. Quería contarte que ahora le tengo un poco menos de miedo a la muerte, y es gracias a vos. Ya se armo un grupito de gente amada por allá arriba que estoy segura, me esperan, y es un lugar maravilloso, libre de dolor, de egoísmo, de penas. Donde vamos a poder bailar y reírnos sin límite. Te voy a abrazar fuerte, como si el tiempo no hubiera pasado", expresó junto a un video de la empresaria bailando.

"Mi ratón, me duele mucho no tenerte en este plano, pero eso es algo que deberé trabajar y procesar yo. Amancio y Félix caminarán juntos, seguro sean muy buenos amigos, ya vas a ver. Cuando puedas pásate un ratito por acá, yo siempre te espero. No pienso recordarte de otra manera que no sea esta. Te amo", finalizó.