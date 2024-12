Se acercan las fiestas y con ellas el calor y los nervios para elegir el look ideal. En este sentido, cualquier podría pensar que las mujeres embarazadas son las primeras en sufrir los días calurosos y elegir el atuendo ideal para sentirse cómoda y linda a la vez. Sin embargo, Julieta Nair Calvo, Sol Pérez y Juariu demuestran todo lo contrario y lucen sus panzas de embarazos avanzados de una excelente manera.

Julieta Nair Calvo con su look Barbie pink

Por su parte, Julieta Nair Calvo es un claro ejemplo de mujer fashionista, y más aún con su embarazo. En este sentido, uno de sus looks estrella es su vestido largo hasta los pies, con un tajo en las piernas y un color rosa fucsia que le da el toque perfecto al atuendo.

El look barbie pink de Julieta Nair Calvo

Así, la actriz lució en su último cumpleaños un vestido sin mangas, con tiras gruesas sobre los hombros y un cuello abierto. Este outfit se destaca por ser un look barbie pink: vestido largo, fucsia y con detalles en corazones rojos.

De esta manera, este tipo de atuendo se convierte en una opción ideal para una persona embarazada que no quiere perder el estilo. Con un corte ajustado, la artista logró resaltar su figura, remarcar su panza y lucir fina y cómoda.

Los look total white de Julieta Nair Calvo

Por otro lado, otra opción perfecta para brillar y sentirse relajada es el vestido total white de Julieta Nair Calvo, que sin lugar a dudas es un acierto fashion de gala, que no deja de lado el detalle de la finura y la comodidad.

El look total white de gala de Julieta Nair Calvo

Por su parte, la actriz de Las estrellas mostró una de las prendas más llamativas dentro de su armario: vestido largo hasta los pies, de color blanco, strapless y con una falda que cubre una sola pierna. Además, el atuendo se destaca por el detalle principal del mismo: una tira gruesa de plumas que recorre desde el ombligo hasta el final del vestido, pasando por la pierna descubierta.

En la misma línea, la artista también mostró en más de una ocasión otro look total white, pero esta vez más casual y relajado: conjunto tejido compuesto por un chaleco de encaje con tiras en el medio y una falda larga con detalles de encaje floral.

El look casual y cómodo de Julieta Nair Calvo

Así, desde un atuendo de gala hasta un look más relajado, Julieta Nair Calvo demuestra que estar embarazada no es un obstáculo para disfrutar los looks y vestir con estilo y a la moda.

El look brilloso y sexy de Sol Pérez.

Sol Pérez se destaca por ser una mujer que sabe combinar las prendas modernas y sexys con las prendas más tradicionales y elegantes. Por su parte, demostró en más de una ocasión el talento que tiene para lucir vestimentas que dejan parte de su piel al descubierto, y que logra combinar de una manera muy sofisticada.

Uno de los looks perfectos de la panelista, que puede ser una gran opción para la fiestas, es su top brilloso compuesto por tiras que recorren todo su cuerpo, con una base negra completamente decorada con gemas en plateado, que le permite mostrar su panza de embarazada de una manera muy sensual.

De esta forma, la mediática mostró uno de sus looks elegidos para una noche de Gran Hermano y se lució con su top brilloso y su falda negra ajustada hasta los pies. Con su panza de embarazada al descubierto, Sol Pérez reflejó que se puede estar sexy y fina al mismo tiempo.

El look con estilo indu de Sol Pérez

Otra de las oportunidades que tuvo Sol Pérez para lucir alguna prenda estilosa de su armario fue cuando visitó el programa de Susana Giménez con un conjunto fino y atrevido. Por su parte, la abogada se mostró con un top en forma de corpiño, con un aro circular en el medio del que se desprenden dos tiras que se atan sobre el cuello y una falda larga, todo de color marrón con detalles en dorado.

Al igual que en su brilloso look, Sol decidió dejar su panza al descubierto y mostró su embarazo a la vez que visitó una prenda perfecta, que se convierte en una idea sensacional para lucir en las fiestas.

El look comfy de Juariu

Siguiendo con las panelistas, otra mujer que demuestra su capacidad para elegir looks es Juariu, que con un embarazo avanzado refleja que sabe cómo vestirse. En este sentido, la especialista en chimentos, que ya lleva 38 semanas de embarazo, se mostró con un look comfy para estar en casa o lucirse al aire libre.

El look comfy de Juariu

Con un suéter corto que juega con los tonos de rosa claro y rosa oscuro, Juariu se mostró con una musculosa negra y un pantalón holgado del mismo color, para lookear por encima su mini suéter con detalles rosados, rojos y verde manzana. De esta forma, con un maquillaje casual, la influencer brindó una opción cómoda y arreglada para el día a día.

El look con encaje y transparencias de Juariu

Además, otra alternativa para las fiestas es el vestido de encaje que lució Juariu para informar sus 38 semanas de embarazo: una prenda de encaje con transparencias, de color celeste. Sin embargo, la panelista decidió usar este atuendo con una camisa blanca como base, impidiendo que las transparencias muestren su piel, pero reflejando una excelente opción para quienes prefieren no mostrar tanto.

El look con encaje y transparencias de Juariu

De esta manera, con una vestimenta fresca y cómoda, Juariu mostró de qué forma se pueden lucir los canjes y las transparencias para sentirse más relajada.

VFT