Amante del ejercicio y de la vida saludable, Sol Pérez no paró de entrenar durante los nueve meses de embarazo y eso le trajo fuertes cuestionamientos por parte de sus seguidoras, quienes consideraban “innecesario” sus rutinas de entrenamiento. Sin embargo, la panelista de Gran Hermano siempre se mostró orgullosa de su decisión y la defendió a capa y espada. A poco del nacimeinto de su hijo, causó las mismas críticas y no dudó en hacer su descargo

Sol Pérez dejó su cuerpo postparto y respondió a las críticas

Hace un mes y días, Sol Pérez dio a luz a su primer hijo, fruto de su amor con el empresario Guido Mazzoni, y sorprendió en las últimas horas al mostrar su figura en sus historias de Instagram. “Con un hijo de 1 mes y 19 días, con una cesárea. El esfuerzo siempre trae sus recompensas, mujeres fuertes”, escribió la modelo junto al posteo donde se muestra sin la faja postparto y en ropa interior.

Sol Pérez

Luego, la abogada aprovechó para arremeter contra los usuarios, en su mayoría mujeres, que la critican duramente por nunca parar de entrenar. “No busco ser ejemplo de nada, simplemente comparto mi proceso. Para mí es más fácil sentarme a comer mientras amamanto a mi hijo, pero por mi salud mental y física, elijo moverme y comer saludable. ¿Eso está mal?”, comenzó su furioso descargo.

Y cansada de los comentarios negativos, Sol Pérez agregó: “¿Tengo que dejarme de lado para cumplir con lo que siempre les dijeron a las mamás que acababan de parir?”. Además, contó cómo se cuidó durante la dulce espera y lo saludable que nació Marco: “Entrené y comí saludable durante todo el embarazo. También me criticaron. Mi hijo nació con más de tres kilos y medio, no necesité suplementos gracias a mi alimentación. Pero también me criticaron porque supuestamente estaba obsesionada con mi cuerpo”.

Como cierre, la modelo lanzó una picante frase para terminar con las opiniones que recibe a diario: “Perdón por no hacer lo que la gente espera, solo hago lo mejor para mi salud y principalmente para mi hijo”.

El descargo de Sol Pérez contra las personas que la critican.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Sol Pérez sale a defenderse de las críticas ya que, en enero pasado, a pocas semanas de tener a su bebé, le explicó a una seguidora por qué entrenaba embarazada: "Se llama salud. Está avalado por los médicos, entrenadores y expertos en salud. La próxima te pregunto cómo llevar un embarazo saludable a vos".