Sol Pérez y el riesgo de ser eliminada en la primera semana de MasterChef

Después de ser la gran revelación de MasterChef en la primera emisión con un delicioso postre, Sol Pérez pasó a ser una de las posibles primeras eliminadas del certamen de cocina más visto de la televisión.

Fue en la noche del miércoles cuando la figura quedó entre los peores del día luego de realizar una pechuga rellena de verduras con salsa de crema, coliflor y frutos secos. Plato que al jurado pareció gustarle pero luego desestimó y por lo tanto se llevó el delantal negro.

"Me toca ir a la gala de eliminación, la verdad que bastante sorpresivo, no me lo esperaba. Creo que tal vez hacer la torta el primer día y ponerle todo a esa torta hizo que para el segundo plato esperen un montón de mi", dijo Sol.

El mensaje de amor de Sol Pérez a su novio en el día de su cumpleaños

Sol Pérez le dedicó unas palabras de amor a su novio, Guido Mazzoni en el día de su cumpleaños. La celebridad argentina compartió un emotivo video en la que se la puede ver a puro cariño con su amor.

"Feliz cumpleaños mi amor. Gracias por ayudarme a ver la vida desde otro lugar, por enseñarme tanto y por compartir tu vida conmigo. Sos la persona más divertida que conozco, puro amor", expresó la modelo.

Luego, la participante de MasterChef finalizó: "Mi Guido cariñoso. Que seas muy feliz @guidotmazzoni y a conquistar el mundo como sólo vos sabes hacerlo, te admiro y te amo".