Stefi Roitman vuelve a estar bajo la lupa a causa de rumores de embarazo. Esta vez, fue por un mensaje que publicó Marlene Montaner en las redes.

Con su ojo especializado, Juariu detectó la que podría ser una señal de que la modelo estaría en la dulce espera. Y, por supuesto, lo compartió a sus seguidores, con pruebas incluidas.

Marlene Montaner despertó rumores de embarazo de Stefi Roitman.

Marlene Montaner suele compartir en sus Historias de Instagram listas de deseos y pedidos, ya que, al igual que su esposo, es muy creyente.

En esta ocasión, a Juariu le llamó la atención un punto en particular. "Por tu Espíritu Santo en la Luli", había escrito la mamá de Ricky Montaner. Allí, la detective de los famosos agregó un emoji de embarazada con un signo de interrogración. Luego, mostró en un posteo anterior que había hecho la suegra de Stefi Roitman donde la llamaba "Lulita".

Los rumores de mala relación entre Stefi Roitman y Marlene Montaner

Los rumores de mala relación entre Stefi Roitman y Marlene Montaner surgieron en enero del año pasado durante la boda con Ricky Montaner.

"Más allá del casamiento, a mí me cuentan que en la relación de Stefi y Marlene hay tensión. Es más, alguien me contaba y lo pongo en potencial, pero alguien me decía que en un momento de la fiesta Stefi Roitman dijo ‘hasta acá también me tengo que bancar este tipo de cosas, hasta en mi boda’", contó el periodista Juan Etchegoyen en ese entonces.

Stefi Roitman y Ricky Montaner.

Sin embargo, Stefi Roitman se encargó de desmentir las versiones. "Ya me parece demasiado, no sé cuán interesante es. La gente debe estar harta de leer tanta falacia, se dicen cosas que no son verdad. No no me puedo llevar mejor con la familia de mi marido", señaló la actriz.

"Me contengo mucho, me encantaría responder pero después lo que primero dicen es 'Stefi respondió'", añadió explicando por qué no había salido a aclarar estos rumores.