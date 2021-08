Stefi Roitman reveló por qué la Sole tuvo que cambiar su look para La Voz por un accidente

Stefi Roitman se encarga de mostrar el backstage de "La Voz" y conversar en confianza tanto con los participantes como con los jurados. La novia de Ricky Montaner estableció una gran relación con Soledad Pastorutti y es una de las jurados con las que más entrevistas ha hecho. En esta oportunidad "la Sole" contó que tuvo que cambiar de look por un accidente que sufrió antes de salir al aire.

Esta vez, tras ver que la cantante se había cortado el flequillo, Roitman le comentó: "¡Estás muy diosa con ese look!". Ella le respondió: "Le contaba a los participantes que me di un golpe en la frente y que no sabía cómo disimularlo".

Finalmente, Sole se mostró súper entusiasmada con las batallas: "La verdad es que estoy gratamente sorprendida, pensé que iban a tener más reparo. Hay un nivel muy alto. Quiero que vayan todos a la final. Han hecho un casting espectacular. Es importante escuchar talento, música e historias de superación (en el contexto de la pandemia)", cerró la cantante folklórica.

Soledad habló sobre la polémica con Bianca Cherutti: "No sabíamos quién era"

Las polémicas ocasionadas durante las audiciones a ciegas de "La Voz Argentina" siguen dando que hablar y Soledad, en su visita a "La Peña de Morfi", se refirió al tema y rompió el silencio sobre el caso de la hija de Miguel Ángel Cherutti, que ya había participado en "Cantaniño" y "Cantando 2020", a quien muchos acusaron de estar ahí solo por la fama de su padre.

"Nos pasó con la hija de Cherutti, que fue un caso muy comentado. Ella nunca se presentó como ‘la hija de…’. Incluso nosotros nos enteramos quién era después de que cantó y que la eligieron. Eso nosotros no lo sabíamos, no teníamos esa información”, aseguró en el progrma que conducen Gerardo Rozín y Jésica Cirio.

Otro de los temas de los que se habla en las redes y sobre los participantes que quedan afuera, a pesar de las historias de vida desgarradoras que cuentan en la previa y el talento que despliegan en su paso por el escenario. "Ahora como espectadora, sufro un montón cuando veo las historias. Mis hijas me preguntan: ‘¿Mamá, te diste vuelta?’ y cuando ven que no empiezan: ‘¿Cómo no te diste vuelta?’”, reveló.

Sin vueltas, Soledad habló también de por qué los coaches no se dan vuelta todo el tiempo, a pesar de destacar la performance de los participantes. "Si vos apretás todo el tiempo el botón llega un momento en el que ya no podés elegir más”, se sinceró.

FL