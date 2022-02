Stefi Roitman compartió una reflexión en Twitter y las alarmas estallaron. Después de la serie de comentarios que se generaron tras su boda, la conductora reavivó el fuego y la polémica por su relación con Marlene Rodríguez, su suegra.

"Las mujeres más fuertes son las que se ayudan entre sí", expresó la esposa de Ricky Montaner y los usuarios de la red social sacaron sus conclusiones.

Stefi Roitman subió un curioso mensaje en redes que reavivó la polémica con su suegra

Desde la mega boda el pasado 8 de enero, las versiones sobre una relación tirante entre Stefi Roitman y la esposa de Ricardo Montaner son moneda corriente. En ese entonces, se dijo que todo estalló el día del casamiento.

“Más allá del casamiento, a mí me cuentan que en la relación de Stefi Roitman y Marlene hay tensión”, dijo el periodista Juan Etchegoyen. “Alguien me decía que en un momento de la fiesta Stefi dijo ‘hasta acá también me tengo que bancar este tipo de cosas, hasta en mi boda’”, agregó.

La palabra de Marlene sobre su relación con Stefi Roitman

Marlene Rodríguez se encargó de aclarar cómo es su vínculo con Stefi Roitman en medio de todos los comentarios malintencionados.

"No hay manera de que alguien la reciba mal. Leí que decían que nos llevábamos mal y Dios quiera que nunca pase eso ¡Qué vaina tan horrenda!”, dijo la esposa de Ricardo Montaner para aclarar los tantos.

“No es cierto, ella es muy linda y la realidad es que si yo fuera mala con ella sería una mier... porque ella no se lo merece”, agregó en Mañanísima.

Marlene y Stefi Roitman.