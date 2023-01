Las críticas y burlas por los cuerpos no hegemónicos siguen ocurriendo con regularidad. Nuevamente, Stephanie Demmer recibió críticas por los cambios físicos luego de su embarazo y la influencer hizo un fuerte descargo.

Stephanie Demmer es una de las influencers con una gran cantidad de público femenino y mayor llega a ellas. Hace seis meses, Demmer fue madre y, como es de esperarse, su cuerpo atravesó varios cambios físicos por el embarazo. "Me da miedo quedar embarazada porque la veo a Stephanie Demmer y lo linda que era antes y ver cómo cambió demasiado. Imaginate cómo voy a quedar yo", escribió una usuaria de la cual Stephanie no mostró su nombre.

La respuesta de Stephanie Demmer

Sin mostrarse enojada y respondiendo con altura, la influencer le explicó que haberse convertido en madre fue el cambio más lindo que le pudo pasar y habló de todas las preocupaciones corporales que tuvo antes de embarazarse. "Si por cambio te referís a que antes me preocupaba por si me apretaba el talle 26 del jea, si tenía más papada, si tenía celulitis, si me daba culpa comerme un chocolate... SÍ. CAMBIÉ", fue el descargo de Stephanie Demmer.

Minutos más tardes que la influencer haya compartido el tweet, la usuario despareció de la red social. Acompañando el mensaje de concientización, Demmer compartió fotos con su bebé y una publicación familiar en Instagram en donde reiteró: "Y si. Cambiaría mil veces más por esta familia". Por último, Stepahnie le deseó de corazón, a la joven, "Que puedas tener ese cambio también".

El descargo de Stephanie Demmer

El cuerpo femenino es el centro de muchas críticas y prejuicios. Con los comentarios discriminatorios que recibió la bebé de 7 meses de Isabel Macedo queda en claro que, no importa la edad, siempre van a tener algo para decir sobre el cuerpo ajeno.

Dominique Metzger confesó que ella también recibe críticas sobre su cuerpo

La polémica que se desató por los comentarios dañinos que distintas mujeres de Instagram le dedicaron a la hija de Isabel Macedo causó rechazó en la sociedad y se volvió a poner sobre la mesa el debate de las opiniones a cuerpos ajenos. Dominique Metzger, periodista de El Trece, defendió a Macedo y confesó que ella también es víctima. "A mí me pasa todo el tiempo", fue como la periodista rompió el silencio."La gente es muy hiriente en esta cuestión. No entienden que nosotros somos personas, que tenemos nuestros días buenos y malos como todos. Y que nos duelen las cosas que dicen", finalizó Dominique.

