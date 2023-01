Luego del escándalo, Isabel Macedo compartió otra foto de su hija

La semana pasada Isabel Macedo se enfrentó a una oleada de comentarios desubicados sobre el cuerpo de su beba, luego de que publicara una foto de su hija en la playa. Luego del escándalo, Macedo compartió otra foto de Julia.

"Tenes que ponerla a dieta", "Tiene sobrepeso", son algunos de los comentarios que Manuel Urtubey e Isabel Macedo tuvieron que tolerar sobre el cuerpo de su hija Julia de 7 meses. Luego de haber hablado en los medios y responder con altura, la actriz volvió a compartir más fotos de su familia, disfrutando de sus vacaciones en la playa, e hizo caso omiso a lo sucedido.

Manuel Urtubey con su hija Julia

"¡Ya tengo que empezar a separar las fotos para imprimir! Tengo unos fotones espectaculares de este primer verano juntos", escribió Macedo en la publicación de Instagram junto a un carrusel de fotos de sus dos hijas jugando en el mar.



Manuel Urtubey con sus dos hijas jugando en la playa

La catarata de comentarios mal intencionados generaron un gran debate en la sociedad que concluyó en la concientización. Muchas celebridades, y hasta periodistas, salieron a defender a Isabel y Urtubey de la crueldad de los usuarios de las redes sociales. Isabel Macedo, con mucho respeto y tranquilidad, aseguró que no se rebajaría a la calidad de los comentarios porque "enojarse genera más bronca y odio".

Dominique Metzger repudió los comentarios contra la bebé de Isabel Macedo

Pareciera que las redes sociales es tierra de nadie. No hay control sobre lo que se escribe y cómo se expresa la gente. Los comentarios de odio que recibió la bebé de 7 meses de Isabel Macedo es un claro ejemplo que a Argentina le queda una larga batalla para erradicar los cánones de belleza. Dominique Metzger aprovechó lo sucedido para concientizar y explicar que pasa muy a menudo. "A mí me pasa todo el tiempo", fue como la periodista rompió el silencio. "La gente es muy hiriente en esta cuestión. No entienden que nosotros somos personas, que tenemos nuestros días buenos y malos como todos. Y que nos duelen las cosas que dicen", soltó Dominique

