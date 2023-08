Stephanie Demner abrió su corazón y confesó que vivió su embarazo con pánico

Stephanie Demner se convirtió en madre por primera vez el 13 de julio del 2022 y aunque compartió con sus seguidores el proceso de gestación, en ningún momento reveló lo mal que la estaba pasando mientras esperaba el nacimiento.

En diálogo con Maite Peñoñori, Stephanie Demner abrió su corazón por primera vez y reveló cómo se sentía estando embarazada. "Todo el tiempo que estuvo en la panza tuve pánico. Iba a todos los controles con pánico", expresó la influencer.

"Mi miedo máximo era que se muera, todo el tiempo. Hice todos los cursos que te puedas imaginar, de RCP, de primeros auxilios. De hecho había comprado esas banditas que le ponés en el pie y te dicen si están bien los valores. Después me relajé", agregó con respecto a las precauciones que tomó durante la gestación de Ari.

"Cuando nace Ari, nos vamos al cuarto los tres, la primera vez que llora, la agarré, lo miré a Guido (su pareja), se la di y le dije 'encargate vos porque no sé qué pasa. Después de esa primera lloradita, yo ya sabía manejarla como si la hubiese tenido toda mi vida. Realmente se te despierta ese instinto de madre", manifestó Stephanie sobre cómo empezó a soltar sus miedos.

Stephanie Demner junto a su hija.

Stephanie Demner relató cómo logró sentirse mejor

"Cuando yo quedo embarazada pensaba cómo se es madre, cómo aprendés a ser madre. Empecé a comprarme libros, empecé a leer todo y me empecé a desperar. Estaba sobreinformada y dije 'esto no me está haciendo bien'", sentenció la modelo.

Luego de darse cuenta de eso, todo cambió para ella: "Dije 'no, me voy a volver loca, todo el mundo dice que confíe, que tengo el instinto materno y que lo voy a tener, bueno...que se desarrolle' y se desarrolló", cerró Stephanie Demner.