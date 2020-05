Stephanie Demner relató el violento episodio que le tocó vivir con un ex novio

Stephanie Demner está viviendo uno de los mejores momentos de su vida tras anunciar su compromiso con Guido Pella. Pero para llegar a esta felicidad, la modelo pasó por mucho. Hace algunos días en un mano a mano contó el violento episodio que vivió con un ex novio.

"Me pasó que de un día para el otro me dijo hasta acá llegué y me pidió un tiempo pero seguía viniendo. Me arreglaba para estar un poco mejor y me decía 'que bien se te ve, me alegro que estés mejor'. Al principio hay mucho lugar de reclamo", comenzó durante una entrevista con En una entrevista con Martín Cirio, "La Faraona".

"Yo estaba durmiendo y cayó a las 7 de la mañana de un portazo y me gritó de todo porque pensó que estaba saliendo con un flaco y me pidió el celular. No estaba todo bien porque ya había cortado, después cambié la cerradura. Hubo muchos episodios violentos cuando cortamos que cuando yo lo vi después dije menos mal, porque esto estaba reprimido...le regalé una computadora y la estroló contra el piso", aseguró sobre el tema.

