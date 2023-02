La cantante y compositora norteamericana Laura Pergolizzi conocida en el mundo entero como LP, llenó una vez más el estadio Luna Park en la noche porteña. La artista estuvo casi dos horas arriba del escenario donde brilló con su voz, su talento e hizo emocionar a los casi 10 mil asistentes a su recital.

Con su voz única y un talento sin igual, LP hizo vibrar a un Luna Park lleno, en un show lleno de muchas emociones: momentos electrizantes, de ritmos veloces e interpretaciones pasionales a otros momentos para bajar con baladas emocionantes, todo guiado por una maestra en el manejo del clima.

PH: Pilar Miranda | Sublime y emocional, así fue el recital LP en Buenos Aires: "Estoy muy feliz y orgullosa de ustedes".

La cantante desplegó todo su talento con voz y su habilidad para tocar la guitarra, la armónica y el ukelele. Sin muchas palabras, pero con mucho show y amor para entrar en la fría noche de Buenos Aires, LP se detuvo un momento para saludar a su público argentino.

“Argentina, campeones del mundo. ¡Felicitaciones! ¿Quién es el campeón del mundo? Ustedes. Estoy muy feliz y orgullosa de ustedes. También me siento agradecida de que estén aquí con nosotros esta noche", le dijo LP a su público enardecido, para luego agregar: "Me gustaría tomar un trago con cada uno de ustedes”.

El show de LP incluyó varios temas de su último trabajo discográfico Churches, con temas como The One That You Love, How Low Can You Go, One Last Time, Yes, Goodbye, una de las canciones con la que abrió su recital.

Este tema titula el disco, así como un recorrido por su extensa discografía -tiene 6 discos editados- sin omitir ninguno de los tintes de la búsqueda sin limitaciones genéricas que la ha convertido en la artista que es. No podía faltar el hits que la catapultó a la fama, Other People, Recovery, Lost On You, canción con la cual cerró su concierto.

Una de las sorpresas de la noche, fue cuando la cantante se bajó del escenario para saludar a sus fans, darles abrazos, firmar alguna remeras, posters, y algunos cuerpos.

Cabe destacar la impecable actuación de la cantante argentina Nani Bargiano, quien fue la encargada de abrir el concierto de LP en el Luna Park. "Gracias Nani, es difícil decirles que ella es increíble, así que échale un vistazo en su Instagram", comentó LP.

LP terminó su show para volar directo a Córdoba donde la esperó el festival de música Cosquín Rock, para luego seguir su gira por todo Sur América.

Más sobre LP y su vida musical

Hace tiempo que LP anhelaba su regreso a Argentina, a donde había venido por última vez en 2022 como parte del festival Lollapalooza. Esta vez la propuesta se dio con el formato de un show individual producido por DF Entertainment y en estadio.

Sobre las 21:20 h, se apagaron las luces, el público hizo ese silencio espontáneo que anticipa el momento esperado y se escucharon los primeros acordes de When we touch mientras aparecía sobre el escenario la enigmática figura de LP. A partir de ahí, imposible quitarle la mirada de encima. LP despliega un talento vocal sin par, irradia talento y seguridad, no falla.

El público argentino y de algunos países de la región pudieron disfrutar de LP gracias a DF Entertainment, la empresa líder de entretenimiento en vivo en Argentina Fundada por Diego Finkelstein, quien cuenta con más de 20 años de trayectoria dentro de la industria.

