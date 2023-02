Como si jamás se hubiera ido de los escenarios, Rihanna la rompió con su big show en su impecable performance en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl en el State Farm Stadium, de la ciudad de Glendale, Arizona.

Con más de 200 bailarines en escena, una plataforma roja vertical que atravesó todo el estadio y 7 plataformas flotantes, Rihanna iluminó el State Farm Stadium, de la ciudad de Glendale, Arizona con su mega show y su Total look en rojo.

La cantante sorprendió con su agilidad y desempeño en el escenario frente a casi 70 mil personas en vivo y más de 120 millones de espectadores en el mundo entero. Rihanna abrió su presentación con su éxito Bitch Better Have My Money.

PH: AFP | Super Bowl: Rihanna hizo historia en el Show de Medio Tiempo de la NFL.

Para sorpresa de todos la cantante de Umbrella, Diamonds, Can´t Stop the Music, We Found Love, entre otros éxitos, no tuvo invitados en su show de 13 minutos.

Desde muy temprano, Blue Ivy, la hija de Beyoncé, llegó junto a su padre, el rapero Jay Z al estadio para presenciar en vivo a la cantante originaria de Barbados.

La cantante hizo una compilación de 17 años de éxitos musicales y los presentó en menos de 15 minutos. Entre las canciones que eligió cantar están: What Have you been, Girl in the world, We Found Love, Rude Boy, Work, Wild Thoughts, Pour It Up y el público estalló con el cierre de su presentación al cantar Umbrella y Diamonds.

La razón por la que Pepsi no sponsorea más el Super Bowl

Durante toda una década se escuchó "Welcome to the Super Bowl Pepsi Halftime Show", pero eso dejó disclaimer ya no va más, pues desde mayo del 2022, la firma de la bebida gaseosa anunció que terminaba el contrato para patrocinar el show musical más grande del mundo.

“Después de 10 años de actuaciones icónicas del Pepsi Super Bowl Halftime Show, hemos decidido que es hora de pasar el micrófono. Gracias a los increíbles artistas y fanáticos que nos ayudaron a crear algunos momentos increíbles en el camino. Ahora a la siguiente etapa...", decía el comunicado oficial de Pepsi en Twitter.

La razón verdadera por la que Pepsi dejó de patrocinar el Super Bowl, según dio a conocer medios de Estados Unidos, fue por temas económicos. Tal parece que National Football League (NFL) le pedía para renovar el acuerdo, una renta anual entre 40 y 50 millones de dólares referentes al uso de la marca.

Pepsi no aceptó y le dejó la vía libre para que Apple Music continuara con el patrocino, quien sí estuvo dispuesto a pagar lo pedido por la NFL y desde hoy, con Rihanna como cantante en Super Bowl LVII, se empezó a escuchar: "Welcome to the Super Bowl Music Halftime Show".

