Antonio Gasalla se sentó en el living de Susana: "No me vas a decir que no tenés novio"

Antonio Gasalla (78) sorprendió al público presente y a los televidentes al presentarse en el programa de Susana Giménez (75), como lo hacía algunos años atrás. Así es, encarnando a famosa "Abuela", el actor interrogó a la presentadora de televisión, se pusieron al día y cerró el año de la mejor manera.

"Contame de tu novio", le dijo directo "la abuela" y la Su le respondió: "No tengo novio abuela". "A mi no me vas a decir que Susana Giménez a esta altura de la vida...", remató y la conductora expresó: "Me parece que ya tuve muchos novios abuela". "¿Y por qué tenés que parar si tenías uno atrás del otro?", insistió Antonio en su personaje, a lo que la blonda finalizó: "Bueno porque tuve ciertas desilusiones y, entonces ¿para qué?".

Luego, el humor que lo caracteriza continuó: "Vine 20 veces pero yo no sabía que habían hecho esto y fui al otro, al de antes. Te sacaron corriendo. Para mi era el sereno que cuidaba, me dijo: Señora déjese de joder. Estoy cuidando ahora una señora norteamericana".