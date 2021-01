¡Mostrando su espectacular figura! Así celebra Susana su cumpleaños

Susana Giménez está cumpliendo un año más de vida, en una situación súper especial para todo el mundo, es por eso que lo celebró en las redes sociales. Cansada del look de cuarentena, la diva se puso una malla y fue viral, por su espectacular figura.

Desde Punta del Este, Uruguay, la Su lució un traje de baño enterizo, negro y nude, un sombrero espectacular con unos enormes anteojos de sol a tono, un pañuelo en la cabeza para que no le molestara el cabello y accesorios que coronan un look muy elegante.

Feliz de celebrar un año más, Susana contó cómo fue la reacción de su perra cuando la vio tan arreglada fotografiándose en su casa. "Un poco de make up, un buen traje de baño, anteojos, sombrero... Hoy decidí terminar con el 'look cuarentena'. Rita casi no me reconoce... Para la próxima prometo sumar la peluquería", escribió en Instagram.

Conocé "La Mary", la chacra de lujo en donde Susana Giménez pasará el verano 2021

Susana Giménez en la últimas hora volvió de Miami, para instalarse en La Mary, su amada chacra en Uruguay. Lo cierto que este movimiento de la Diva generó cientos de polémicas a su alrededor.

Pero desde CARAS haremos un recorrido por la "La Mary", la mansión en la cual Susana pasará sus días de cuarentena. La propiedad está inspirada en la famosa película que protagonizó la Diva en 1974 junto a Carlos Monzón, quien luego sería su pareja.

Este lugar en las afueras de Punta del Este se convirtió con el paso de los años en el “lugar en el mundo” de la Su, tal como ella misma ha confesado en varias oportunidades. Su refugio durante los fines de semana a lo largo de todo el año. Su punto de encuentro con amigos y familiares durante el verano. Su hogar para siempre.

El barrio es muy tranquilo, las calles son de tierra y el único ruido que se suele escuchar, además de alguna que otra camioneta, es el de los pájaros y los árboles. La mansión de la conductora se encuentra bastante aislada, entre medio de la abundante vegetación, aunque desde su entrada se pueden ver algunos caserones que asoman en dirección a la playa. Valuada aproximadamente en 15 millones de dólares, cuenta con ocho hectáreas de superficie, y la mansión es de unos 1500 metros cuadrados.

La casa principal, cuenta con varias habitaciones, una cocina de grandes dimensiones y uno de los lugares predilectos de la Su es el living. Pintado de rojo, con un imponente cuadro de Frida Kahlo sobre la chimenea, la diva suele pasar horas allí charlando con sus agasajados, o simplemente leyendo un libro con la compañía de sus perros.

La suite deSusana se encuentra en el segundo piso, allí la diva disfruta de sus estampado de leopardo y sus sábanas blancas. La habitación tiene salida directa al balcón terraza y una vista alucinante. Desde allí, la diva aprecia la enorme piscina.

Por la puerta trasera del caserón se accede a la galería externa, que cuenta con mesas para tomar el té, sillones y hasta hamacas paraguayas. Está decorada prolijamente con flores y otros detalles. Luego, se llega a la pileta de 120 metros cuadrados, con unas escalinatas en uno de sus laterales. Rodeada por un piso antideslizante donde siempre tiene reposeras blancas a disposición para relajarse y tomar sol con sus invitados, es otro de los lugares preferidos de la Su.

La chacra cuenta con dos pequeñas construcciones: un vestuario para hombres y otro para mujeres, con duchas y todas las comodidades para disfrutar de la pileta en verano y, a unos metros, el quincho, también muy espacioso, es de estilo más rústico, hecho con piedras, arañas de luces de campo y una mueblería confeccionada especialmente para Susana. Cuenta con parrilla y una destacada colección de vinos.

También la propiedad cuenta con un lago artificial. Es el lugar ideal para salir a dar una vuelta con sus visitas y también con sus perros, que se refrescan en el agua y juegan entre las plantas acuáticas que le dan el toque natural al lugar. La novedad de este sector, es que la diva tiene un criadero de peces koi. patos y gansos.