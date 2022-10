Ángel de Brito en LAM dio a conocer las primeras imágenes de Susana Giménez junto a su hija Mercedes Sarrabayrouse entrando al Sanatorio Fleni. El periodista dio detalles de cómo está la salud de Mecha y remarcó que la diva argentina se encuentra en excelentes condiciones de salud.

"Hablé con Mecha, hace unos minutos nada más, para preguntarle qué pasaba, y Susana fue como madre a acompañar a su hija que, sentía algunos mareos y finalmente, por lo que le dijeron en la primera atención, tenía problemas con los otolitos que le causan mareos a Mecha", contó de manera puntual Ángel de Brito.

Susana Giménez debió asistir a hija en una emergencia médica.

Aún no se conoce el origen de su afección, pero, por la experiencia similar de Yanina Latorre, la panelista de LAM sumó: "Ahora hay como un virus o una bacteria que está atacando fuerte el tema de la gripe y la sinusitis y eso te deriva en una otitis. Se cree que yo la traje de Miami, y ellas también viajan bastante". expresó la angelita, en relación a la enfermedad de la hija de la actriz.

Dado que los otolitos afectan de manera directa el equilibro de las personas que lo sufren, se tiene un mareo constante, por lo que Estefanía Berardi aclaró quién las llevó al sanatorio: "En este caso fueron con su chofer, él se quedó en la calle esperándolas. Una amiga mía se las encontró y me dijo que llegaron tipo 19hs y que al momento de ella irse aún estaban allí. ¡Me recalcó que entraron sin hacer fila y sin esperar!".

Hasta el momento Susana Giménez no se ha pronunciado al respecto de cómo está la salud de Mecha, pero, se estima que no sea algo grave, ya que tiene solución y solo se trataría de fuertes dolores de cabeza y mareos, pero nada grave contra la salud de Mercedes.

Susana Giménez recomendó "Argentina 1985"

La diva argentina está en Buenos Aires organizando un poco su agenda en el país, antes de emprender su regreso a Punta del Este. La actriz aprovechó y estuvo presente en la presentación de "Argentina 1985" y aseguró que quedó "impactada".

"Realmente estoy impactada. Tengo una emoción enorme cuando terminó y me hizo llorar y la actuación de todos también me hizo llorar, la dirección me hizo llorar. La época, como está hecha la ropa... ¡Bueno, todo!", fue la impresión de la diva sobre este film nominado a los Premios Óscar el próximo año.

Susana Giménez contó qué estaba haciendo ella en 1985: "Estaba haciendo la mujer del año, así que se las recomiendo", remarcó la actriz.