Susana Giménez enojadísima con Karina Mazzocco: "No me gusta..."

Susana Giménez estalló de furia mientras en el programa "A la tarde" que conduce Karina Mazzocco, se mencionaba el rumor de que la diva iba a pasar su cumpleaños con su expareja Jorge Rama. Enseguida, la actriz llamó a Luis Ventura en vivo para aclarar la situación aunque, no quiso hablar con la conductora.

Susana Giménez cumple años el 29 de enero.

El enojo de la diva

"Vos sabés que a mí no me gusta el conventillo", fue lo primero que le dijo Susana Giménez a Luis Ventura al aire. Y continuó: "Yo tendría que estar loca y el tipo también. Debe tener terror de volverme a encontrar. Si esto no se arregló nunca. ¿Cómo podés decir esto?". Enseguida el periodista le aclaró que esa información se la había dado un colega y que no se lo había podido preguntar a ella porque no tenía su nuevo teléfono.

Susana Giménez después, enojada, le dijo: "Vos le creés más a un periodista que no sé quién es, que a mi gente, mi grupo. Me hacés quedar como una tarada. ¿Cómo voy a recibir o perdonar a una persona que.... ¡estamos todos locos! "

Karina Mazzocco en "A la tarde".

Susana Giménez contrra Karina Mazzocco

Cuando Luis Ventura quiso pasarle la comunicación con la conductora del programa, Susana Giménez apuntó: "No sé qué le pasa. No me gusta que Karina se dedique a eso. Hablar mal de sus amigos...". El periodista le aclaró que no habían hablado mal de ella y la diva respondió: "Estás diciendo que perdoné a uno que me afanó. Están diciendo que parezco b..."

La conversación entre Susana Giménez y Luis Ventura continuó y Karina Mazzocco sonreía a cámara con cara de disgusto por el rebote que había recibido por parte de la diva.

"Susana, ¿podremos hablar por favor?, le insistió la conductora de "A la tarde", pero la blonda continuó hablando con Luis Ventura, sin responderle.