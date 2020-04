Susana Giménez sobre el encierro a los mayores de 70: "Es una humillación"

Susana Giménez opinó sobre el decreto que sacó la Ciudad de Buenos Aires que le impone a los mayores de 70 comunicarse con el 147 antes de salir a la calle. La diva de los teléfonos se mostró molesta y no dudó en expresarlo.

"Yo me sé cuidar perfectamente. Lo he hecho toda mi vida. Nunca necesité nada de nadie. La gente mayor es la que mejor se cuida. Cuando uno tiene 20 años cree que nunca le va a pasar nada, pero los grandes no. Me cayó pésimo esa decisión. Y jamás pediré permiso para salir. Mientras no haya que salir, no salgo y punto", aseguró en un mano a mano con Teleshow.

Sobre la obligación de que las personas tengan que llamar al 147, la rubia sentenció: "Es una humillación, es faltarle el respeto a la gente más grande cuando ellos son los que más se cuidan".

Notablemente enojada, la diva tildó de una situación "desagradable" y agregó: "A no ser que con esto quieran tapar lo que hicieron hace unas semanas con los jubilados amontados en los bancos. Ahí no les importaron que estuvieran tantas horas parados, pobrecitos. Es una pifiada. La tienen que sacar porque nadie va a hacer caso. Yo fui libre toda mi vida. A esta altura de mi vida no voy a llamar para obtener un permiso".

Para finalizar, la Su detalló que en su cuarentena lo está pasando "fantástico" y que no siente mucho el encierro porque casi nunca estaba en su casa. "Tengo una casa grande, la verdad no me puedo quejar. He estado tan poco en mi casa, que no me molesta para nada estar adentro", arremetió.