El popular conductor Ángel De Brito enfrentó esta semana un contratiempo de salud que puso en riesgo su participación habitual en "Los Ángeles de la Mañana" (LAM). Esta noche, el comunicador reveló que había perdido casi por completo la voz, lo que lo obligó a ausentarse del programa el martes 25 de marzo.

Según explicó en su cuenta de X (Ex Twitter), el conductor se ausentó porque ese día el programa coincidía con la hora de emisión del partido entre Argentina y Brasil. "Hoy no hago #LAM por el partido. Nos vemos mañana por @AméricaTV".

De Brito y quienes diseñan la programación de América entendieron que la audiencia, esa noche, iba a estar concentrada en ver Argentina-Brasil, el mayor clásico del mundo a nivel de selecciones. Finalmente la Albiceleste derrotó a su rival por 4 goles contra 1, clasificando así anticipadamente al mundial que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México durante 2026.

A pesar de la inesperada ausencia, la producción del ciclo enfrentó el desafío de encontrar un reemplazo adecuado. Yanina Latorre, suplente habitual, no estaba disponible por sus compromisos con su otro programa, Sálvese quien pueda. La solución llegó con Marixa Balli, quien sorprendió al mostrar una inusual química con Ximena Capristo, histórica rival de De Brito en pantalla.

Ángel De Brito reveló el inesperado problema de salud que complicó su participación en LAM

Sin embargo, al comienzo del programa de hoy, explicó las verdaderas razones de su ausencia. “Muy lindo el programa de ayer”, expresó, reconociendo el trabajo de su compañera. Acto seguido, el conductor de LAM fue claro sobre su estado de salud: “Estoy casi sin voz, por eso no vine al programa de ayer. Si sigo igual también falto mañana”, advirtió.

A todo esto, los internautas habían opinado: "Bueno. Por lo menos hubieran buscado una reemplazante que estuviera a la altura"; "No vale la pena ver LAM si no va Ángel"; "Me parece que voy a tener que cambiar el canal al partido de Argentina"; "más aburrido va a estar el programa sin Ángel".

Aunque De Brito aún no ha brindado detalles específicos sobre su situación, la pérdida de voz suele estar asociada a laringitis o esfuerzo vocal excesivo, condiciones comunes entre profesionales de la comunicación que requieren reposo y tratamiento adecuado para evitar complicaciones mayores.

Si bien este miércoles Ángel De Brito pudo regresar a la conducción del programa, mostrando cierta mejoría en su condición vocal, sembró dudas para sus futuras participaciones. A pesar de todo, su reaparición fue celebrada por el equipo y seguidores, confirmando una vez más que su presencia es fundamental para la dinámica del exitoso ciclo nocturno.