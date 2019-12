VIDEO | Susana Giménez presentó su playlist navideña

Susana Giménez (75) publicó unas stories en su cuenta oficial de Instagram dedicadas para todos sus fieles seguidores. Para pasar el 24 de diciembre más conectados con sus followers, la diva de los teléfonos lanzó su lista de canciones preferidas para escuchar en estas fechas.

"Mi regalo para ustdes? Mi #playlist #favorita para usar en estas #fiestas", escribió la blonda en sus historias y la misma recorrió las redes. Algunos de los cantantes elegidos por la conductora de televisión fueron Frank Sinatra, Michael Bublé, Ella Fitzgerald, Elvis Presley, Gwen Steffani, Tonny Bennet, Beyonce, Luis Miguel, Christina Aguilera, Celine Dion.

Los seleccionados de La Su para Navidad son: "White Chrismas", "Santa Claus is coming to town", "Have your self a merry little Christmas", "Blue Christmas", "You make me feel like christmas", "Winter in wonderland", "Silent Night", "Santa Claus llegó a la ciudad", "Noche de Paz", "So this is Christmas".