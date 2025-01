Susana Giménez rumbo a Florida esta noche rompió el silencio y opinó sobre el tema que está en boca de todos, el WandaGate 2025. La diva de los teléfonos quien conoce de cerca los entretelones de la familia Nara, expresó su sutil favoritismo por una de las partes desde el aeropuerto.

La estrella de los talk shows habló con el programa de Ángel de Brito esta noche sobre el escándalo que atraviesan Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez este verano. Un mes y medio después de su diálogo con una de las actuales protagonistas, Susana Giménez con un look viajero desde Ezeiza alzó su voz ante el conflicto.

Susana Giménez rompió el silencio y habló del Wanda Gate: "Yo la quiero a Wanda"

La conductora histórica de Telefe con sus lentes de sol avispa opacos, un look total black y su bijou infaltable, se refirió al conflicto que acongoja al país. “¿Cómo ves todo lo que está pasando?”, atisbó a preguntar Santiago el movilero del programa. “No me vengas con el conventillo porque me aburro”, sentenció la diva.

“¿Te duele por los nenes (de Wanda)?”, repreguntó en una segunda oportunidad. “Pienso en eso, sí, porque los conozco y son divinos. Deben sufrir porque era un hogar muy bueno el que tenían. Yo le tengo cariño a Wanda”, aseguró Susana. "Es muy simpática, muy agradable, loca, a mí me divierte", marcó tajante la reconocida figura televisiva.

Susana Giménez presenció en su totalidad la carrera de Wanda Nara dentro de los medios argentinos, desde su polémica por el calzoncillo de Maradona pasando por su romance con Maxi López y finalmente la escandalosa separación que vive con Mauro Icardi. La diva además la entrevistó en 2021 antes de que ellos se reconciliaran luego de la presunta infidelidad Mauro Icardi con la China Suárez.

Sumado al cariño que le tiene a la empresaria, “Su” también conoció a los hijos que Wanda comparte con Maximiliano López, Valentino, Constantino y Benedicto, a quienes catalogó de “divinos”. La leyenda de la TV se mostró empática con la modelo y a pesar de no haber querido emitir de forma directa su opinión, su balanza se pesaría más sobre el lado de la modelo.

Susana Giménez y Wanda Nara coincidieron en entrevistas y eventos que a pesar de no haber sido continuados sí alimentaron a que hoy ambas celebridades formen un lazo de compañerismo que las une. La historia sería completamente opuesta con Mauro Icardi, siendo este último el responsable de haber demandado a su programa en pos de evitar que hablen de él en diciembre del año pasado.

La estrella de las cámaras esta noche habría roto el silencio decretando así posiblemente su posición dentro del WandaGate 2025 hacia “el lado” de Wanda Nara. Aun así, Susana Giménez evitó nombrar a Mauro Icardi y aún menos referir a la China Suárez.

C.G