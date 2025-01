Pamela David opinó sobre el conflicto de Wanda Nara, Mauro Icardi, China Suárez y dejó atónitos a todos con una confesión

El "Wandagate" sigue dando mucho de qué hablar y, a medida que van pasando los días, a esta novela repleta de polémicas se le suman capítulos aún más controversiales. En las últimas horas, la conductora Pamela David hizo una inesperada confesión cuando, junto con su equipo, analizó esta disputa mediática y su declaración sorprendió a todos.

La sorpresiva declaración de Pamela David sobre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez

En un reciente programa de "Desayuno Americano", Pamela David sorprendió a todos con una reveladora confesión sobre su vida personal. En medio de una discusión sobre el triángulo amoroso entre Mauro Icardi, la China Suárez y Wanda Nara, la conductora compartió una experiencia íntima que la llevó a reflexionar sobre las relaciones y el amor.

Todo comenzó cuando la presentadora analizó junto con sus panelistas la entrevista que Pampita le dio a Barbie Simons. En este mano a mano la modelo fue muy sincera y sin guardarse nada expresó: "No. Yo no lo robo el marido a nadie". Este comentario rápidamente se hizo viral y por ese motivo Pamela se sumó y habló sobre este tema dando una experiencia personal.

"Me ha pasado muchas veces que te digan que no están casados y que no pasa nada", comenzó David. "Pero también me pasó una vez que yo quise un encuentro casual, con alguien que estaba ocupado, era el amante perfecto. Dije 'no va a complicar más' y se enamoró".

La conductora continuó compartiendo detalles de su experiencia, incluyendo la reacción del hombre cuando le confesó su amor. "Cuando me dijo 'te amo' por primera vez, le dije 'no se dice te amo en ese momento'", reveló la conductora.

No cabe duda de que, el triángulo amoroso del Wandagate está dando mucho de qué hablar, pero sobre todo este tema está generando que muchas figuras reconocidas de la TV compartan inesperadas experiencias que en otros contextos no se animarían a hacer.

De esta manera, Pamela David aprovechó el análisis de la polémica que gira en torno de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, realizando una inesperada confesión que llamó la atención de todo el público.

A.D