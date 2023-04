La diva de la televisión Argentina, Susana Giménez, tuvo una noche de teatro por las calles porteñas. Estuvo presente en la obra, protagonizada por Nico Vázquez y Julieta Nahir Calvo en el Lola Membrives ubicado en la calle Corrientes. Al final del espectáculo, el actor anunció la presencia de Susana y el público la aplaudió de pie. "Con ustedes, la número uno del país, Susana Gimenez".

Por supuesto que el público quedó eufórico ante la presencia. La diva le dedicó unas palabras a los actores. "Realmente hicieron un trabajo increíble. Todos están divinos, esto es un hecho impresionante", comenzó diciendo Susana. Antes de despedirse, saludo con un fuerte abrazo al actor que subió al palco donde estaba la conductora y ella expresó el cariño que le tiene.

Susana vuelve a la pantalla grande, vuelve a los cines

Susana Giménez confirmó que vuelve a la pantalla grande. La conductora después de 24 años vuelve hacer cine, esta vez con una comedia de Diego Kaplan. "Cuando Diego me presentó el proyecto, no pude resistirme y me lancé de inmediato", comentó la diva. Luego, agregó: "No puedo creer que esté haciendo una película después de todos estos años; la verdad es que no lo tenía en los planes. Pero Diego es una fuerza de la naturaleza y un visionario".

Susana Giménez

"Susana tiene una luz especial que brilla más cuando hace humor. Su sincronización cómica es impecable. Después de la pandemia, necesitamos más risas; esta es la oportunidad perfecta", comentó Diego Kaplan. En octubre comienza el rodaje, con una producción de Lucas Akoski.

J.M