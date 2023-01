Taína Gravier está en Punta del Este y, mientras disfruta de sus vacaciones en familia, comparte las diferentes tendencias de la temporada.

Esta vez, la hija de Valeria Mazza lució una clásica bikini blanca, de triangulitos que la acompañó con el ítem del verano: el piluso tejido al crochet.

Taína Gravier eligió un bikini blanco que combinó con un piluso de crochet

Esta tendencia es común en las jóvenes influencers y ya Tini Stoessel marcó la cancha durante el verano en Miami, quien también lo eligió para combinar con las clásicas microbikinis.

Días atrás, Taína Gravier también mostró otro de los trajes de baño trendy de 2023. La joven de 14 años lució una bikini color nude, otro de los colores de la temporada.

Taína Gravier.

Taína Gravier, la joven influencer que sigue los pasos de su mamá

Taína Gravier no sólo quiere abrirse camino en las redes sociales, sino también usar estos canales para mostrar su pasión por el arte y la música.

"Es ahí donde yo me puedo expresar en todas las distintas áreas, que son dibujar, cantar, bailar, componer. Capaz cuando no me siento muy bien lo puedo hacer y eso me ayuda mucho a cambiar mi estado de ánimo. O si estoy como muy trabada con algo, pienso un poco en eso y me ayuda. Y me da mucha felicidad”, dijo en CARAS sobre su canal de YouTube.

Taína Gravier.

La joven también estudió comedia musical y hasta cerámica, para ampliar el espectro de sus actividades artísticas. "Yo filmaba de vez en cuando y un día mis amigas encontraron todos esos videos, de viajes míos o cuando hacía cosas divertidas y les gustaron tanto que me incentivaron a abrirme un canal. Y editar un video puede tardar de una hora a más. Pero igual lo hago cuando tengo tiempo libre o si estoy tirada en la cama y no tengo nada que hacer. También veo muchos videos y saco ideas, me encanta", contó.