En los últimos meses, la China Suárez se convirtió en la protagonista de los grandes escándalos de la farándula argentina. Y en los idas y vueltas amorosos, quedaron involucrados sus tres hijos, siendo foco de atención por las decisiones de la actriz, entre ellas mudarse a Turquía junto a Mauro. En medio de los rumores y críticas, es Nicolás Cabré quien busca mantener a su hija, Rufina,por fuera de las polémicas, manteniendo con hermetismo la privacidad de la niña de 12 años, que tiene con la ex Casi Ángeles.

Y es el actor quien ahora decidió despojar rumores sobre cómo impacta en su hija, estar en medio de grandes escándalos. Con una anécdota, Nicolás Cabré dejó en claro la postura que tiene la niña.

Rufina sobre la vida pública de Nicolás Cabré

Desde sus comienzos en la actuación, Nicolás Cabré se mostró reacio a compartir su vida privada en medios de comunicación, aunque esta postura no lo alejó de las polémicas y rumores. Sin embargo, es ahora que al estar involucrada su hija en diversas polémicas, generadas por la exposición de su madre, la China Suárez, el actor se abrió a contar intimidades de su vida y la crianza de la pequeña de 12 años.

En una reciente entrevista en Perros de la calle (Urbana play), fue consultado sobre cómo maneja la gran exposición de su hija y los rumores que constantemente giran en torno de ellos. “Con naturalidad. Ella sabe perfectamente quiénes somos y su vida no tiene nada que ver con lo que se dicen que es. Nosotros somos normales. La verdad es que yo trato que ella entienda que lo importante en la vida es otra cosa. Entonces sabe cuál es el cuento”, indicó.

En este sentido, recordó el momento en el que su gran popularidad iba de la mano a los rumores que se generaba a su alrededor. Según reveló, que no tuvo necesidades de salir a aclarar situaciones ante los medios porque llegaba a la casa de sus papás y sabián quien es él como las cosas buenas y las malas que hacía y "sabían también las que había hecho”. Y es ahora, que eso se replica con su hija, Rufina.

“Increíblemente, hace no muy poco, Rufi me contó ‘un compañerito me dijo no, porque tu papá no sé qué cosa’. Y yo le pregunté qué le había pasado con eso y ella me dijo que le contestó ‘yo sé quién es mi papá y jamás haría una cosa así’”, contó. De esta forma, reveló la tajante actitud de su hija, dejando en claro el resguardo que tiene respecto a los rumores que cae sobre su padre.

Y fue con esta reacción de la niña que Nicolás Cabré fue reflexivo: "Hoy, dándome cuenta de que Rufi sabe quién soy... imagínate si antes no tenía necesidad de hablar, o de ocultar, o de tapar, o de... Me quedo más que tranquilo sabiendo que ella tiene claras las cosas como son". Así, el actor demostró el tipo de crianza que tiene su hija, y cómo lleva la gran fama de sus padres.