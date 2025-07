Así fue el cumpleaños de Rufina, la hija de la China Suárez y Nicolás Cabré: de la torta doble al festejo con su mamá y sus hermanos

Rufina, la hija de la China Suárez y Nicolás Cabré, celebró sus 12 años con un festejo que incluyó doble torta, velitas y momentos compartidos. Tanto la modelo como la actriz decidieron homenajearla públicamente con gestos muy personales. Las publicaciones dejaron ver instantes íntimos y mensajes dedicados con especial atención, acompañados por imágenes que capturaron la esencia del evento.

El doble festejo del cumpleaños de Rufina, la hija de la China Suárez y Nicolás Cabré

Rufina, la hija de la China Suárez y Nicolás Cabré, tuvo su propio festejo entre tortas decoradas y postales familiares. Las redes sociales fueron el escenario elegido por sus padres para compartir parte de la intimidad de ese día especial. Las imágenes mostraron distintos momentos que destacaron el afecto y la cercanía de la familia.

Nicolás y Rufina Cabré

Por su parte, el actor publicó una fotografía en la que se ve a su hija en el momento de soplar las velas. La imagen muestra una torta decorada con crema blanca y el número “12” en el centro, resaltado con brillo amarillo. La escena, capturada en un ambiente íntimo, refleja la sencillez del festejo y la emoción del instante compartido con sus seres queridos.

China Suárez y Rufina Cabré

En la misma línea, Nicolás Cabré realizó un posteo donde expresó su orgullo y amor por su hija. “Hoy hace 12 años me enseñaste lo que es ser feliz y así todos los días de tu vida me enseñás cosas nuevas. Sos la nena más buena, dulce y linda del mundo. Me llenás de orgullo y sonrío escribiéndote esto, porque de verdad ya hace 12 años soy el papá más afortunado por tenerte a vos de hija”. El posteo recibió múltiples reacciones por parte de sus seguidores, quienes destacaron la ternura del mensaje y la relación cercana entre padre e hija.

Rufina Cabré

La China Suárez también compartió en sus redes sociales distintas imágenes de Rufina, una de ellas mientras sopla una vela sobre una torta de chocolate decorada con frutas rojas y crema. El festejo tuvo lugar en el restaurante de un hotel donde pasaron el día, de estilo moderno, con iluminación cálida y detalles en madera, lo que aportó un clima acogedor a la celebración.

Rufina Cabré, Amnacio y Magnolia Vicuña

En otras postales que publicó la actriz, se puede ver a la menor junto a sus hermanos, Magnolia y Amancio. Los tres aparecen vestidos con batas o pijamas, en lo que parece ser una mañana relajada de spa. Cada una de las prendas tenía diseño de Hello Kitty con distintos colores pastel: celeste, blanco y rosado.

El mensaje que acompañó las publicaciones de la China Suárez fue breve pero emotivo: “Hace 12 años nacía mi primer amor. Mi budita. La más buena del mundo. La mejor hermana, la mejor amiga. Te amo como todavía no se inventó”. Las palabras generaron una ola de comentarios por parte de sus seguidores, quienes celebraron el vínculo entre madre e hija, mientras que Mauro Icardi no perdió oportunidad para dejar un pequeño mensaje con emojis de caritas con corazones.

Decoración cumpleaños Rufina Cabré

A lo largo de la jornada, Rufina Cabré fue protagonista de distintas postales que sus padres eligieron compartir en redes sociales. Tanto Nicolás Cabré como la China Suárez publicaron mensajes e imágenes que marcaron el festejo, cada uno desde su perspectiva. El cumpleaños reunió momentos familiares, doble torta, velas y palabras dedicadas que quedaron plasmadas en dos posteos que retrataron cada celebración.

VDV