Los Premios Gardel 2024, que se realizaron en el Movistar Arena, reunió en su alfombra roja a los mejores looks de las figuras del mundo de la música.

Entre ellas, se destacó la ex hermanita de GH, Julieta Poggio, quien se llevó el premio al look más arriesgado de la noche.

El look de Julieta

Julieta Poggio dio el presente en los premios Gardel y destacó con su look totalmente jugado. En esta oportunidad, la it girl utilizó un vestido by Verónica de la Canal.

La cantante rompió la matriz de las redes con su look y actitud deslumbrantes. Desde su llegada, atrajo todas las miradas con su diseño violeta de corset ajustado con falda amplia cavada con tajos.

Lo que más se destaca de su outfit son las aberturas en los laterales de la falda, que volaban con el viento. Además, siguiendo las tendencias, agregó en la cintura dos apliques de moño al estilo coquette.

Julieta acompañó la prenda con un par de botas bucaneras negras, que ayudaron a descontracturar la pieza de alta costura. Además, optó por un maquillaje en tonos violetas que resaltaron su mirada, con un peinado tiranta hacía atrás con el resto del cabello suelto con ondas. Así, logro serle fiel a su estilo canchero y rocker.

Un dato no menor fue que la ex Gran Hermano, para no mostrar de más, utilizó una microtanga negra de tiras finas que se dejó entrever en algunos de los clips. Aunque, sin embargo, tener un estilo sexy con mucha piel descubierta fue su intención.

Otro look trendy de Julieta Poggio

Julieta Poggio también había participado en la edición de los Premios Gardel del 2023, en donde llamó la atención de todos los presentes con su outfit.

En esa ocasión, Julieta Poggio optó por un vestido gris de tul con falda corta acampanada by Ana Pugliesi con unos unos borcegos negros con cadenas y un cinto en la cintura con hebilla del conejo de Playboy.

N.L