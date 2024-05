Julieta Poggio estuvo en la alfombra roja de los Premios Gardel y, a pesar de que llegó tarde, se tomó un tiempo para hablar con el móvil de Socios del Espectáculo. Fue en ese momento cuando finalmente dio su opinión sobre la polémica imagen de Marcos Ginocchio que subió la China Suárez a sus historias y luego borró.

Luego de hablar de la vida amorosa de la exhermanita, el periodista del ciclo de ElTrece le preguntó sin filtros: "¿Qué te pareció que la China Suárez suba una foto de Marcos y que después la borre?".

La imagen que compartió la China Suárez

Lejos de esquivar la consulta, la joven cantante expresó muy picante sobre la actitud de la ex actriz de Casi Ángeles: "Creo que la borró porque se dio cuenta que no daba. Yo igual creo que son amigos".

Por último, el cronista le preguntó a Julieta Poggio sobre la relación entre la China Suárez y Marcos Ginocchio: "Ella lo muestra a él en sus redes, pero Marcos nunca la muestra a ella. A vos también te pasó eso de que a vos tampoco te mostraba tanto, ¿Creés que se puede estar repitiendo un poco esa historia?". Al escucharlo, la exhermanita respondió segura: "No, él es así. Muy perfil bajo. Ya lo conocen".

Por qué Julieta Poggio se angustió al llegar tarde a los Premios Gardel

Antes del móvil que protagonizó para Socios del Espectáculo, la ex participante de Gran Hermano se mostró llorando al darse cuenta de que se había perdido la alfombra roja del evento.

Sobre la razón de sus lágrimas, Julieta Poggio explicó en la entrevista: "Me angustie un poquito porque llegamos tarde y no llegamos a hacer la alfombra roja, pero bueno, no era por mí, porque yo ya hice un montón", y detalló emocionada mientras señalaba a sus acompañantes: "Era por ellos, como que me angustió".

J.C.C