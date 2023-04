Tamara Báez mostró que Jamaica baila igual que L-Gante: "El paso del padre"

Tamara Báez y L-Gante no están pasando el mejor momento pero eso no implica que la influencer no tenga en cuenta al cantante en cuestiones relacionadas al comportamiento o a la vida diaria de la hija que tienen en común: Jamaica.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Tamara Báez compartió un video en el qiue Jamaica baila igual que L-Gante. "El paso del padre", expresó la mamá de la niña mientras registraba el divertido momento.

Es de público conocimiento que el intérprete de "El Último Romántico" tiene un paso de baile clásico que es el de ponerse en cuqlillas y tocar el piso con las rodillas alternando una y otra. Cabe reconocer que es difícil de recrear y hasta el propio Marcelo Tinelli se animó a hacerlo.

Sin embargo, su hija, Jamaica no tuvo ningún tipo de dificultad ya que lleva el ritmo de la cumbia 420 en la sangre, al igual que Tamara Báez y L-Gante.

L-Gante y Jamaica.

La reacción de L-Gante al ver el video que publicó Tamara Báez

Al parecer, Tamara Báez etiquetó de manera oculta a Elián que sin rápidamente se hizo eco del video en el que su hija baila como él y lo replicó en las historias de su cuenta personal de Instagram.

De esa forma quedaría en evidencia que más allá de las asperezas que puedan tener ellos como ex pareja, cuando se trata de Jamaica, los dos estarían en la misma sintonía como papás.