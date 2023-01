El miércoles por la mañana, L-Gante hizo pública su relación con la influencer Micaela Pride. Luego de rumores que lo vinculaban con Wanda Nara e indicios de reconciliación con la mamá de su hija Jamaica, el cantante compartió una story con su nueva pareja. En la foto se los puede ver juntos en la cama, recién levantados.

Frente a esta noticia, la pregunta que todos se hacían era cómo había reaccionado Tamara Baéz, dado que habían compartido el año nuevo juntos y parecía que iban camino a una reconciliación. Para ello, Guido Zaffora le preguntó sobre el nuevo romance y la mamá de Jamaica no se guardó nada.

La story que compartió L-Gante en su Instagram, confirmando la relación

El panelista de Intrusos le preguntó: “¿Conocés a esta chica que está con L-Gante?”, a lo que ella contestó: “No. Me dijeron que trabaja en la noche con señores mayores”, acompañándolo de un emoji con una cara de desagrado. Después, sumó: “No la conozco. La conocen en el ambiente por eso te dije eso pero yo no sé quién es”.

Guido también aprovechó para preguntarle sobre si estaba al tanto de la relación, a lo que Tamara contestó: “No me comentó, solo tenemos relación por nuestra hija. No me interesa lo que él haga”. Finalmente, remató: “A mi no me molesta que esté con Wanda Nara o con la que sea. Está todo bien, tiene derecho de hacer lo que él quiera”.

Micaela Pride es la nueva pareja del cantante.

Los problemas de salud de Tamara Baéz en medio de la separación con L-Gante

Si bien hoy en día los padres de Jamaica parecen haberse reconciliado, Tamara confesó unos días atrás cómo su crisis amorosa terminó afectando su salud.

En un ida y vuelta con sus seguidores, Baéz habló sobre lo mal que la estaba pasando mientras tenía a su bebé y su relación se desplomaba, frente a numerosas acusaciones de infidelidad por parte de L-Gante. “De verdad chicas ni se imaginan por lo que pasé, estoy tan feliz de que pude, me animé, lo hice y ahora no quiero volver nunca más a pasarla así”, escribió en sus historias, apoyando el amor propio. Luego, concluyó: “Suelten todo lo que haga mal. Ustedes pueden, yo lo logré teniendo una bebé y pesando 32 kilos”.