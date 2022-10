L-Gante sorprendió al responder si estaba enamorado de Wanda Nara.

Mirtha Legrand le lanzó a quemarropa una importante pregunta a L-Gante, que tiene que ver sobre su vínculo con la empresaria Wanda Nara. "¿Te enamoraste de Wanda Nara? ¡Decime la verdad, no me mientas!", preguntó la prestigiosa conductora de La Noche de Mirtha Legrand.

"¡Nah! La estoy conociendo. Es muy pronto para enamorarme", comentó L-Gante apelando a la acotación de Mirtha Legrand, que es muy temprano para hablar de amor.

"Enamorarse para mí no es algo así nomás. Yo me enamoré de una sola mujer en mi vida y fue la única novia que tuve. No me puse en pareja con nadie más", respondió el cantante, en referencia a la madre de su hija, Tamara Báez.

Marina Calabró no se quedó con la respuesta de "Nos estamos conociendo" y le pidió al cantante que aclarara eso. A su petición también se le unió Luciana Salazar. Todos en la mesaza querían que L-Gante fuera más claro sobre su relación con Wanda Nara.

"¿Ustedes tienen una relación afectiva, tienen intimidad?", preguntó Marina Calabró: "No, es simplemente lo que significa. Ese método que usan los medios... Yo solo te digo que nos estamos conociendo, porque hace tiempo no la conocía, ahora la estoy conociendo", respondió de nuevo el famoso.

L-Gante despejó la duda si Wanda Nara ya conoció a su mamá

Caferino Reato le consultó al cantante si ya le había presentado a Wanda Nara a su mamá. El artista, muy genuino, volteó a mirar al backstage y le preguntó a su mamá sí la había llegado a ver. Pero, él remarcó que no, que aún no habían tenido la oportunidad de estar en juntas.

Luciana Salazar retrucó la pregunta y le pidió que respondiera si está conociendo a Wanda Nara como amiga o como mujer: "De las dos formas podría ser o podría estar el interés. Capaz te interesa por amiga o te interesa por lo que sea, pero lo importante es conocerla para saber de qué hablar", manifestó L-Gante.

El cantante negó de manera pública que estuvo en la intimidad con Wanda Nara, tal cual como lo afirmó la madre de su hija, y agregó que, lo que diga su expareja, Tamara Báez, es un tema de ella y de los que le creen.