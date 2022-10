Otro de los nombres que ahora suena con mucha fuerza y que acapara los títulos de los principales portales y programas de la TV del país, es el de Tamara Báez, la expareja de L-Gante y madre de Jamaica Valenzuela, de un año de edad.

Fuentes como LIVETVOK en su cuenta de Instagram publicó una captura de Facebook donde Tamara Báez compartió un meme que muestra un intento de beso robado con la frase: "Cuando en la joda me quieren robar un beso".

Tamara Báez podría haber iniciado un romance con el rival de L-Gante.

El posteo hubiera pasado desapercibido si no hubiera sido por el comentario que una amiga de la influencer puso en la cuenta de Facebook: "Ah, pero bien que, si es Zaramay no te corrés. ¡Es lo único que falta en este lío!".

La expareja de L-Gante etiquetó a su amiga y le mandó un emoji de silencio. Zaramay o Agustín García, tiene con L-Gante, una rivalidad que data de un par de años atrás y la cual ambos artistas del trap argentino se lanzan palos en las letras de sus temas.

A finales de septiembre, antes de que Tamara Báez demandara oficialmente a L-Gante y le pusiera una perimetral y se iniciaran sus trámites de separación, la influencer hizo público un chat donde su expareja amenazaba a un "Gusty", con quien Tamara afirmó que estaba empezando algo nuevo. ¿Se tratará de Agustín García?.

Tamara hizo eco de la publicación de la fuente mencionada y la compartió en su cuenta de Instagram. ¿Será un blanqueó oficial de una relación con el principal rival musical del padre de su hija? Según Zaramay, L-Gante se hizo famoso gracias a él.

Tamara Báez explotó contra L-Gante: "Te odio"

Ayer se conoció que L-Gante le puso un bozal legal a Tamara Báez donde no puede hablar más de su hija Jamaica. Ante la noticia, la influencer reaccionó con toda la furia.

"Tengo mucha bronca. No van a poder ver más a Jami. No van a poder ver crecer a mi hija, no voy a poder presumir la hija hermosa que tengo y cuido todos los días las 24 hs yo sola, así como lo vengo haciendo desde hace un año", comentó Tamara Báez.

"Arreglá lo de la cuota alimentaria (emoji de ratón) que la estoy manteniendo yo sola y encima ¿ahora hacés esto?", continuó la ex del cantante.

Finalmente, la mamá de Jamaica, la hija de L-Gante, dijo: "Sos un injusto y decís ¿batalla ganada?, cuando soy la madre de tu hija. ¿De qué batalla hablás? Te odio, sos una mentira y nos usaste cuando la gente compraba con vos, cuando pintaba la familia perfecta. Todo lo que sube baja, acordate hdp. Me seguís haciendo la vida imposible basura. Último estado que tiro", concluyó Tamara Báez.