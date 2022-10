L-Gante y Tamara Báez se tatuaron juntos en medio de su pelea judicial

L-Gante y Tamara Báez vienen protagonizando un verdadero escándalo mediático que terminó en manos de la Justicia con la joven teniendo una restricción perimetral y botón antipánico contra el cantante de cumbia.

Sin embargo, en las últimas horas trascendieron imágenes de ambos en un salón de tatuajes que despertó las alertas. Fue Juariu, la experta en redes sociales, quien compartió dos capturas de la expareja asistiendo al mismo lugar en el mismo horario.

"Ayer Tami se hizo un tatuaje", escribió la panelista de Bendita TV resaltando el nombre del tatuador y el horario en que la joven hizo la publicación.



Luego compartió otra captura en donde se lo veía a L-Gante con el mismo artista. "La misma hora y mismo tatuador que Tamara", dijo Juariu.



La palabra del tatuador de L-Gante y Tamara Báez

En medio del revuelo que generaron estas imágenes, el tatuador de la expareja salió a aclarar los tantos.

"No tatué a los dos juntos. A Elian lo tatué el domingo y a Tamara a la noche. Soy tatuador de ambos y no me interesa en lo más mínimo el problema personal que están teniendo ellos en este momento", aclaró.

L-Gante blanqueó su relación con Wanda Nara: "Nos estamos conociendo"

Invitado al programa de Mirtha Legrand, el cantante de cumbia 420 habló sobre su vínculo con Wanda Nara.

"Simplemente la verdad, la estoy conociendo. No la conozco hace mucho. Nos estamos conociendo", respondió L-Gante sobre la filosa pregunta si está saliendo o no con Wanda Nara.

Mirtha Legrand le preguntó al cantante por su relación con Tamara Báez, la madre de su hija Jamaica: "Estoy separado, lo asumí hace poco, estoy separado hace tiempo. Me trajo muchos problemas asumirlo".

Es claro que el cantante pasa por un momento muy mediático donde la exposición de su vida íntima se elevó muchísimo, luego de que salieron públicos los primeros rumores de un romance con Wanda Nara. Con relación a cómo vive todo esto que está pasando, L-Gante le respondió con sinceridad a Mirtha Legrand.

"Uno tiene ciertas cosas que lo hacen feliz. Yo siempre busco ser feliz. Hay momentos buenos, hay momentos malos, pero todo pasa y todo tiene solución. Así que un infeliz no soy. Estamos en búsqueda de la felicidad", remarcó el cantante.