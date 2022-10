Tamara Báez, la expareja del cante L-Gante reaccionó sin filtro al corte promocional que el artista de Cumbia 420 publicó en sus redes sociales, cuyo video grabó con Wanda Nara.

A solo unos minutos de que los mediáticos subieran los videos, la ahora, influencer, compartió en su Instagram una inesperada reacción, seguida de varios comentarios burlescos de sus fans sobre el trabajo de Wanda Nara y L-Gante.

Tamara Báez reaccionó al video de L-Gante con Wanda Nara: "Bizarro".

"Ja, ja, ja, Lo más bizarro que vi en mi vida". Comentó Tamara con una foto de su vista a la pileta. Un par de historias más, subió la captura de los comentarios de varios seguidores donde se ven mensajes que relacionan el video: "Ja, ja, ja. Basta, es mucho para mis ojos, che. Loco, cuenten cómo podemos hacer para poner photoshop en los videos también, no sé, algo".

Otra de la historias, la ex de L-Gante escribió "Literal" y un emoji de vómito. El mensaje que le llegó decía: "Cuando el marido dijo que es el hazme reír de todos... No le erró". La frase está como respuesta a la historia que Báez subió donde habla justamente de lo más bizarro que vio en su vida.

Dicho comentario hace mención a la contundente frase que Mauro Icardi, padre de las dos hijas de Wanda Nara, lanzó en el vivo de Instagram, en contra de ella: "La conozco más que nadie. Sé la clase de persona que es, siempre la defendí, pero es el hazmerreír del mundo entero con sus comportamientos, con sus actitudes, no estoy preparado para seguir bancando esto y defender lo indefendible".

Tamara Báez habría encontrado nuevo amor

Hace unas horas la cuenta LIVETVOK hizo público un comentario en Facebook, donde Tamara Báez deja ver que podría estar saliendo con el principal rival musical de L-Gante. De no ser así, por lo menos no le sería para nada indiferente.

La influencer subió un posteo de un meme que dice: "Cuando en la joda me quieren robar un beso". Una amiga de la ex del cantante agregó: "Ah, pero bien que, si es Zaramay no te corrés. ¡Es lo único que falta en este lío!".

La expareja de L-Gante etiquetó a su amiga y le mandó un emoji de silencio. Zaramay o Agustín García, tiene con L-Gante, una rivalidad que data de un par de años atrás y la cual ambos artistas del trap argentino se lanzan palos en las letras de sus temas.