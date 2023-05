Tamara Báez es de armas tomar cuando algo no le gusta y sin pelos en la lengua lo expresa sin problema en sus redes. Fiel a su estilo, combativo, la influencer dio un paso que podría generar polémica al darle un guiño en las redes a Mauro Icardi.

En los últimos días, fue noticia que Wanda Nara acompañó a L-Gante a los Premios Gardel, gala en la que el año pasado estuvo presente Tamara Báez junto al cantante y la hija que tienen en común. Esto habría molestado a la influencer que decidió acercarse a Mauro Icardi.

Wanda Nara y L-Gante en los Premios Gardel.

Desde su cuenta personal de Instagram, Tamara Báez le dio "me gusta" a la última publicación de Icardi. En la misma se ve al futbolista del Galatasaray luciendo el nuevo diseño de indumentaria informal de su club.

Por su parte, el futbolista todavía no devolvió el gesto de Tamara y tampoco hizo comentarios al respecto. Lo cierto es que esta actitud de la influencer podría traer cola, por lo que es probable que esto recién comience ya que la mamá de Jamaica es picante a la hora de reaccionar.

El "like" de Tamara Báez.

La reacción de Tamara Báez al ver a L-gante con otras mujeres

Luego de ir acompañado de Wanda Nara a la gala de los Premios Gardelo, L-Gante compartió a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, videos en los que se lo ve rodeado de mujeres que perrean y bailan alrededor suyo.

La publicación de Tamara Báez.

Desde sus redes, Tamara Báez apeló a su clásica respuesta letal y compartió una imagen de una muñeca Bratz, con las que se sienta muy identificada y en dicha publicación se puede leer: "No me busques en otras personas, no estoy en ninguna".